Wenn Kuh auf Wanderer trifft: Eigenes Versicherungspaket für Almbauern

Auch heuer bietet das Land Kärnten ein umfassendes Versicherungspaket für Almbauern an. Es deckt Personen- oder Sachschäden ab, etwa bei Vorfällen mit Nutztieren.

Auf Kärntens Almen treffen unterschiedliche Interessen aufeinander. Sie dienen der Landwirtschaft, locken Touristen an und bieten Raum zur Erholung. Diese vielfältige Nutzung führt jedoch auch zu Herausforderungen – insbesondere bei Haftungsfragen. „Um hier für mehr Sicherheit und Klarheit zu sorgen, haben wir auch heuer wieder ein umfassendes Versicherungspaket speziell für unsere Almbäuerinnen und Almbauern geschnürt“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Wann die Versicherung greift

Das Versicherungspaket wird seit 2019 angeboten und richtet sich an die Almwirtschaft in Kärnten. Enthalten sind eine Rechtsschutzversicherung für Obleute und Mitglieder des Vereins sowie eine Tierhalterhaftpflicht, die auch für Nicht-Mitglieder gilt. Sie deckt Schäden ab, die auf Wegen, Almen oder Weideflächen entstehen können, etwa bei Begegnungen zwischen Tieren und Wanderern oder Radfahrern. Zusätzlich ist eine Veranstalterhaftpflicht enthalten, die bei Events wie Almfesten oder Wandertagen absichert.

Für ein faires Miteinander auf Kärntens Almen

Die Kosten für die Versicherungsprämien übernimmt das Land. „Mit dem Beitrag unterstützen wir gezielt jene, die diese Kulturlandschaft erhalten und pflegen“, betont Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Ziel sei es, die traditionelle Almwirtschaft und die touristische Nutzung bestmöglich in Einklang zu bringen.