Neue Strompreis-Regelung: KELAG passt Satzung an

Das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz gibt vor, dass Strom-Preissenkungen binnen sechs Monaten bei den Kunden ankommen sollen. Diese Vorgabe will die KELAG nun auch in ihrer Satzung fix verankern.

Seit Jahresanfang ist das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz in Kraft. Dieses schreibt vor, dass Energieversorger Preissenkungen binnen sechs Monaten an ihre Kunden weiterreichen müssen. Diese Vorgabe soll am 8. Mai 2026 auch bei der KELAG in die Satzung aufgenommen werden. Grundlage dafür ist eine Empfehlung des Landesrechnungshofes (LRH). Der Finanzausschuss des Kärntner Landtags hat am Donnerstag grünes Licht dafür gegeben.

Falsche Erwartungen?

Die KELAG unterliege natürlich jetzt schon dem Kärntner Elektritätswirtschafts- und -organisationsgesetz, stellt SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller klar. „Diese Verpflichtung wird nun klarstellenderweise auch in die Satzung aufgenommen. Aber sich dadurch zu erwarten, dass das Land plötzlich Strompreise beeinflussen oder gar diktieren kann, wäre ein Irrtum. Das politisch zu suggerieren, halte ich für unseriösen Populismus“, führt Burgstaller weiter aus und spielt damit wohl auf die vermeintlichen Jubelmeldungen der Opposition an. Denn hier greifen die rechtlichen Verpflichtungen einer Aktiengesellschaft. „Bezeichnenderweise erfolgte die Senkung des Strompreises durch die KELAG ja bereits, bevor sich eine Satzungsänderung abgezeichnet hat.“

©SPÖ Kärnten Am Foto: SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller

Langjährige FPÖ-Forderung

So fordern die Freiheitlichen seit Jahren „einen leistbaren Strompreis für Kärnten“. Zuletzt in Form eines Antrages im Kärntner Landtag im September 2025 „Kostengünstiger Strom für Kärnten: Umsetzung der Empfehlungen des Rechnungshofes durch Anpassung der KELAG-Satzung“. „Die Gerechtigkeit hat gesiegt“, so FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer. „Unsere Hartnäckigkeit hat sich bezahlt gemacht und führt zu günstigerem Strom für die Kunden der KELAG. Dieser Meilenstein ist nur gelungen, weil wir uns unermüdlich dafür eingesetzt und nicht locker gelassen haben! SPÖ und ÖVP mussten ihren Widerstand aufgeben“, hält Angerer fest.

©FPÖ Kärnten Am Foto: FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer

Team Kärnten begrüßt Fortschritt

Gerhard Köfer sieht es wiederum als großen Erfolg des Team Kärnten, dass jetzt ein Sinneswandel bei der SPÖ eingetreten ist: „Wir haben seit Jahren für günstigere und faire Strompreise für die loyalen KELAG-Kunden gekämpft, jetzt scheint endlich Bewegung in die Sache zu kommen. Die Kärntner Bevölkerung verdient sich günstige Energiekosten und darf gegenüber anderen Bundesländern und den Kunden anderer Landesenergieversorger nicht schlechter gestellt sein“, so der Team Kärnten-Chef abschließend.