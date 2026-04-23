Zehn Kärntner Fleischereien kämpfen um den Titel

Falstaff ist aktuell wieder auf der Suche nach Kärntens bester Fleischerei. Die Community hat ihre Favoriten genannt, nun treten die zehn meistnominierten Betriebe in einem Online-Voting gegeneinander an.

Wie bereits berichtet, sucht das österreichische Gastro-Magazin Falstaff auch heuer wieder die beliebtesten Fleischereien des Landes. Dafür war die Community aufgerufen, ihre Favoriten zu nennen. Die zehn Betriebe mit den meisten Nominierungen treten nun in einem Online-Voting gegeneinander an. Neben etablierten Größen wie Frierss Feines Haus in Villach, der Fleischerei Fruhmann in Wernberg und Karnerta in Klagenfurt sind auch echte Geheimtipps vertreten. Etwa die Fleischerei Peter Smole in St. Stefan im Gailtal, die Fleischerei Libiseller im Lavanttal sowie die Fleischerei Schluder in Waidegg.

Die 10 meistnominierten Fleischereien in Kärnten Fleischerei Seiser, Straßburg

Fleischhauer Mossegger, Klagenfurt

Frierss Feines Haus, Villach (2025: Platz 2)

Fleischerei Peter Smole, St. Stefan im Gailtal

Butchery, Villach

Fleischerei Fruhmann, Wernberg

Karnerta, Klagenfurt

Fleischerei Libiseller, St. Georgen im Lavanttal

Fleicherei Schluder, Waidegg

Fleischerei Čebul, Globasnitz

Kärntens Vorjahressieger nicht mehr dabei

Kärntens Vorjahressieger – das Familienunternehmen Goritschnigg aus Velden – findet sich wiederum nicht mehr in den Top 10. Bekanntlich hatte die Fleischerei am Veldener Casinoplatz am 10. Jänner 2026 ihren letzten Öffnungstag. Mehr dazu unter: Velden verliert Traditionsbetrieb: Fleischerei Goritschnigg schließt. Die Fleischerei Hartl aus Villach, die im Vorjahr noch den dritten Platz belegte, verpasste heuer ebenfalls den Einzug in die Top 10.















Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 16:41 Uhr aktualisiert