Arbeiten bei 30 Grad: Hitze-Schutzplan für Landesbedienstete

Die zunehmende Hitze belastet auch Mitarbeiter im Landesdienst. Zum Schutz der Beschäftigten hat das Land nun ein entsprechendes Maßnahmenpaket ausgearbeitet. Dieses umfasst neben Gleitzeit auch Möglichkeiten zur Telearbeit.

Auch beim Land Kärnten macht sich die zunehmende Belastung durch Hitzetage bemerkbar. Deshalb wurde auf Initiative der Zentralpersonalvertretung eine abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Dieses beschäftigte sich mit möglichen Hitzeschutz-Maßnahmen. „Die Hitze am Arbeitsplatz belastet die Kollegenschaft in den Sommermonaten massiv. Darum haben wir Personalvertreter den Schulterschluss mit dem Arbeitgeber gesucht, um hier Abhilfe zu schaffen“, erklärt Ulrike Micheler-Eisner, Obfrau der Zentralpersonalvertretung im Kärntner Landesdienst.

Gleitzeit und Telearbeit

Bereits umgesetzt wurde eine flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit: Die Mittagspause kann zwischen 11 und 14 Uhr individuell genutzt werden, die Gleitzeit wurde erweitert und die Möglichkeiten zur Telearbeit wurden ausgebaut, um Arbeitszeiten besser an Hitzetage anpassen zu können. „Dieser Hitzeschutzplan ist ein wichtiger Schritt, um vorzubeugen, Belastungen zu reduzieren und moderne Arbeitsbedingungen im gesamten Landesdienst sicherzustellen“, betont Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Landeshauptmann–Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) ergänzt: „Ein moderner Landesdienst muss auf neue Herausforderungen rasch und verantwortungsvoll reagieren. Mit unserem Hitzeschutzplan machen wir genau das.“

©LPD Kärnten/Just Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landeshauptmann Daniel Fellner (v.l.)

Landesgebäude werden hitzefit

Auch bei den Landesgebäuden wird schrittweise nachgerüstet: Alte Beleuchtungssysteme werden durch LED-Technik ersetzt, spezielle Sonnenschutzfolien an stark exponierten Fensterflächen angebracht. Für besonders heiße Tage werden sogenannte „Cooling-Zonen“ geschaffen. Außerdem werden für Dachgeschosse und Hochhausbereiche neue Lüftungs- und Kühlkonzepte entwickelt. Auch Trinkwasserangebote werden ausgebaut. „Es geht darum, unsere Arbeitsplätze Schritt für Schritt so zu gestalten, dass sie auch bei steigenden Temperaturen gut und sicher nutzbar bleiben“, so Fellner. Ein weiterer Schwerpunkt liegt zudem auf Information und Gesundheitsvorsorge. So ist zum Beispiel ist ein landesweiter Hitzeaktionstag für Landesbedienstete im Anschluss an den österreichweiten Aktionstag am 9. Juni 2026 geplant