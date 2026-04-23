Feuerwehr rettet Baby aus versperrter Wohnung

Eine Mutter hatte sich am Donnerstag aus ihrer Wohnung in St. Veit an der Glan ausgesperrt. Ihr Baby blieb alleine zurück. Die Freiwillige Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

Eine Mutter wählte am Donnerstagvormittag den Notruf, weil sie sich ausgesperrt hatte. Das Problem: Ihr Baby war noch in der Wohnung in St. Veit an der Glan. Die Florianis kamen ihr sofort zu Hilfe. Nach wenigen Minuten verschafften sie sich Zugang zu den Räumlichkeiten, sodass die Frau wieder zu ihrem Kind konnte. Anschließend konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.