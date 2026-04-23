Suchaktion in St. Stefan im Gailtal: Ältere Person vermisst

Einsatz in St. Stefan im Gailtal: Die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei suchten am Donnerstag am Kalvarienberg nach einer älteren Person.

„Kurz nach unserem Eintreffen konnte die Person von der Polizei aufgefunden werden“, geben die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr St. Stefan im Gailtal Entwarnung. Sie war bei einem Spaziergang in unwegsamen Gelände gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Um mögliche Verletzungen auszuschließen wurde sie ins LKH Villach eingeliefert. Nach einer halben Stunde war der Einsatz somit wieder beendet.