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Kärnten steuert auf bis zu 25 Grad zu
Ein milder Wochenausklang erwartet die Kärntner. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf 20 bis 25 Grad. Hinzu kommt reichlich Sonnenschein.
Dank eines Hochdruckgebiets scheint am Freitag in Kärnten den ganzen Tag die Sonne. „Im Tagesverlauf zeigen sich nur ein paar dünne Wolken in hohen Schichten“, heißt es vonseiten der Geosphere Austria. Hinzu kommen milde Temperaturen. Ersten Prognosen zufolge erwarten uns Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad. Allerdings wird es entlang der nördlichen Landesgrenze windig. „Dieser frischt teils wieder lebhaft auf“, so die Meteorologen abschließend.
Wie wirst du den sonnigen Freitag verbringen?
Im Freien – beim Spazieren, Radeln oder Grillen
Mit Freunden oder der Familie die Zeit genießen
Ich arbeite, freue mich aber schon auf das Wochenende
Habe noch keine Pläne
Abgestimmt: Mal
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