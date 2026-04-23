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Ein Bild auf 5min.at zeigt weiße Kirschblüten.
Am Freitag dominiert in ganz Kärnten Sonnenschein.
Kärnten
23/04/2026
Wetterausblick

Kärnten steuert auf bis zu 25 Grad zu

Ein milder Wochenausklang erwartet die Kärntner. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf 20 bis 25 Grad. Hinzu kommt reichlich Sonnenschein.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)

Dank eines Hochdruckgebiets scheint am Freitag in Kärnten den ganzen Tag die Sonne. „Im Tagesverlauf zeigen sich nur ein paar dünne Wolken in hohen Schichten“, heißt es vonseiten der Geosphere Austria. Hinzu kommen milde Temperaturen. Ersten Prognosen zufolge erwarten uns Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad. Allerdings wird es entlang der nördlichen Landesgrenze windig. „Dieser frischt teils wieder lebhaft auf“, so die Meteorologen abschließend.

Wie wirst du den sonnigen Freitag verbringen?

Im Freien – beim Spazieren, Radeln oder Grillen
Mit Freunden oder der Familie die Zeit genießen
Ich arbeite, freue mich aber schon auf das Wochenende
Habe noch keine Pläne
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