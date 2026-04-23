Kärnten steuert auf bis zu 25 Grad zu

Ein milder Wochenausklang erwartet die Kärntner. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf 20 bis 25 Grad. Hinzu kommt reichlich Sonnenschein.

Am Freitag dominiert in ganz Kärnten Sonnenschein.

Am Freitag dominiert in ganz Kärnten Sonnenschein.

Dank eines Hochdruckgebiets scheint am Freitag in Kärnten den ganzen Tag die Sonne. „Im Tagesverlauf zeigen sich nur ein paar dünne Wolken in hohen Schichten“, heißt es vonseiten der Geosphere Austria. Hinzu kommen milde Temperaturen. Ersten Prognosen zufolge erwarten uns Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad. Allerdings wird es entlang der nördlichen Landesgrenze windig. „Dieser frischt teils wieder lebhaft auf“, so die Meteorologen abschließend.