Wald in Flammen: Zwölf Feuerwehren kämpfen seit Stunden gegen Brand

Gestern Abend heulten die Sirenen im Lesachtal. Der Grund: Ein Waldbrand. Der Einsatz gestaltet sich als sehr herausfordernd.

Gegen 21.21 Uhr begann der nächtliche Einsatz. Nicht nur die Feuerwehren aus der Gemeinde Lesachtal sind vor Ort. Auch mehrere Feuerwehren aus dem oberen Gailtalt und aus Osttirol stehen im Einsatz. Der Brand brach in einem Wald im Bereich Promeggen, östlich von Maria Luggau aus.

Acht Hektar Wald in Brand

Der Brand habe sich aufgrund der vorherrschenden Trockenheit bis Mitternacht auf rund acht Hektar Waldfläche ausgebreitet, berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Gerd Guggenberger. Die Feuerwehren versuchten, eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. „Wegen des alpinen Geländes und der Dunkelheit ist der Einsatz für die Feuerwehrleute aber sehr gefährlich“, so Guggenberger. Herausfordernd sei auch die Löschwasserversorgung. „Mit drei Tanklöschfahrzeugen wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Außerdem musste eine Zubringerleitung von rund vier Kilometern Länge verlegt werden, um Löschwasser an die Brandstelle zu befördern“, erklärt Guggenberger.

Hubschrauber unterstützen in den Morgenstunden

Um Mitternacht standen zwölf Feuerwehren aus dem Lesachtal, dem oberen Gailtal und aus Osttirol im Einsatz. In den Morgenstunden werden die Löscharbeiten von zwei Hubschraubern unterstützt.