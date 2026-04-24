100 junge Lebensretter aus Kärntner Schulen bei Landesjugendwettbewerb

Das Kärntner Jugendrotkreuz veranstaltet am 28. April den diesjährigen Landesjugendbewerb in Erster Hilfe für Schüler im Alter von zwölf bis 18 Jahren. Mit dabei sind 20 Mannschaften aus 14 Kärntner Schulen.

Am Gelände der MS Kühnsdorf steigt am 28. April der diesjährige Landesjugendbewerb in Erster Hilfe des Kärntner Jugendrotkreuzes. Rund 100 Kinder und Jugendliche werden ihr Bestes geben, um den Landesmeistertitel in Erster Hilfe zu erlangen.

„Ist uns extrem wichtig“

„Die Ausbildung der Kinder in erster Hilfe ist uns extrem wichtig. Die Kinder und Jugendlichen werden durch die Arbeit des Jugendrotkreuzes bereits sehr früh mit den Werten des Roten Kreuzes vertraut gemacht. Sie lernen hinzusehen, wenn jemand Hilfe braucht und sind so Botschafter für die humanitären Werte der Rotkreuz-Bewegung“, zeigt sich auch Kärntens Rotkreuz-Präsident Dr. Martin Pirz begeistert.

Junge Lebensretter messen sich bei Wettbewerb

Der Bewerb an der MS Kühnsdorf wird in zwei Kategorien durchgeführt. In der Kategorie „Lebensretter:in EXPERT“ wird das Erste-Hilfe-Wissen aus einem 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs abgefragt. Für die Kategorie „Lebensretter:in BASIC“ muss man die Inhalte eines 8-stündigen Einführungskurses in Erster Hilfe beherrschen. Die jeweils ersten Plätze beider Kategorien dürfen Kärnten dann am 2. und 3. Juni beim Erste Hilfe Bundesbewerb der Schulen vertreten, der am Maltschachersee in Kärnten stattfinden wird.

Teams werden von ihren Lehrern begleitet

Ausgebildet für den Bewerb werden die 20 Teams von ihren Lehrern, die gleichzeitig auch Lehrbeauftragte des Jugendrotkreuzes sind, heißt es in einer Aussendung. Jedes Team besteht aus fünf Mitgliedern. Die Teams sind mit ihren Betreuungslehrkräften vor Ort. In Kärnten gibt es gesamt rund 240 zertifizierte Erste-Hilfe-Lehrbeauftragte des Jugendrotkreuzes – allesamt Pädagogen, die an Kärntner Schulen unterrichten und laufend Erste-Hilfe-Kurse für die Schüler und ihr Kollegium anbieten.

©Rotes Kreuz/Damir Bijedic | Das Kärntner Jugendrotkreuz veranstaltet am 28. April den diesjährigen Landesjugendbewerb in Erster Hilfe für Schüler im Alter von zwölf bis 18 Jahren. ©Rotes Kreuz/Damir Bijedic | Mit dabei sind 20 Mannschaften aus 14 Kärntner Schulen.

Praxis- und Theoriestationen

Der Bewerb selbst besteht aus zehn Stationen, davon sind sechs sogenannte „Praxisstationen“, wo es je drei Verletzte zu versorgen gilt. Die Statisten werden alle von Jugendlichen der MS Kühnsdorf dargestellt und haben täuschend echt wirkende geschminkte Verletzungen. Für das Schminken ist die realistische Unfall- und Notfalldarstellung des Roten Kreuz Kärnten verantwortlich. An weiteren zwei Theoriestationen wird dann noch das Wissen der Teams überprüft und bei einer Juxstation und der Fotobox, darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen.

„Unschätzbarer Mehrwert für unsere Gesellschaft“

Rund 40 Bewerter bei den Stationen halten die Leistungen der Schüler fest. Sie sind freiwillige Erste-Hilfe-Lehrbeauftragte des Jugendrotkreuzes. HR SQM Ing Herbert Torta, Landesleiter des Jugendrotkreuzes in Kärnten: „Der Landesjugendbewerb in Erster Hilfe ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir Kinder und Jugendliche motivieren ihr Wissen rund um die Erste Hilfe zu vertiefen und zu üben. So werden aus diesen jungen Menschen potenzielle Lebensretterinnen und Lebensretter, ein unschätzbarer Mehrwert für unsere Gesellschaft.“

Diese Schulen sind in der Kategorie „BASIC“ dabei: BG Mössinger (K)

BG Tanzenberg (KL)

MS Auen (VI)

MS St. Jakob (VL)

MS de La Tour Treffen (VL)

MS Kühnsdorf (VK)

BZ Eisenkappl (VK)

AAG Völkermarkt (VK)

MS Weitensfeld (SV)

MS Bad St. Leonhard (WO)