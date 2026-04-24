„Blinder Passagier“: Polizei findet Wellensittich in viel zu kleiner Box

Gestern stellten die Beamten der Autobahnpolizei im Zuge einer Verkehrskontrolle einen Wellensittich in einer viel zu kleinen Box sicher.

Gestern stellten die Beamten der Autobahnpolizei im Zuge einer Verkehrskontrolle einen Wellensittich in einer viel zu kleinen Box sicher.

Zunächst sahen die Beamten eine kleine Box auf der Beifahrerseite im Auto, aus der Vogelgeräusche hörbar waren. Es stellte sich dann heraus, dass sich darin ein Wellensittich befand.

Tiroler angezeigt

„Der 65-jährige Lenker aus Tirol gab an, dass er den Vogel von einer Reise aus der Türkei mitgebracht hatte. Papiere für die Einfuhr des Vogels konnte er keine vorweisen“, so vonseiten der Autobahnpolizei. Die Box war außerdem für die Größe des Vogels und für den Transport über eine so weite Strecke „viel zu klein dimensioniert“. Daher wurde das Tier sichergestellt. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.