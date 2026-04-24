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„Blinder Passagier“: Polizei findet Wellensittich in viel zu kleiner Box
Gestern Abend nahmen Beamte der Autobahnpolizei Spittal eine Fahrzeugkontrolle vor. Plötzlich hörten sie Vogelgezwitscher aus dem Auto.
Zunächst sahen die Beamten eine kleine Box auf der Beifahrerseite im Auto, aus der Vogelgeräusche hörbar waren. Es stellte sich dann heraus, dass sich darin ein Wellensittich befand.
Tiroler angezeigt
„Der 65-jährige Lenker aus Tirol gab an, dass er den Vogel von einer Reise aus der Türkei mitgebracht hatte. Papiere für die Einfuhr des Vogels konnte er keine vorweisen“, so vonseiten der Autobahnpolizei. Die Box war außerdem für die Größe des Vogels und für den Transport über eine so weite Strecke „viel zu klein dimensioniert“. Daher wurde das Tier sichergestellt. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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