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/ ©Canva Montage
Das Bild auf 5min.at zeigt die Polizei und einen Wellensittich.
Gestern stellten die Beamten der Autobahnpolizei im Zuge einer Verkehrskontrolle einen Wellensittich in einer viel zu kleinen Box sicher.
Spittal an der Drau
24/04/2026
Mann angezeigt

„Blinder Passagier“: Polizei findet Wellensittich in viel zu kleiner Box

Gestern Abend nahmen Beamte der Autobahnpolizei Spittal eine Fahrzeugkontrolle vor. Plötzlich hörten sie Vogelgezwitscher aus dem Auto.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

Zunächst sahen die Beamten eine kleine Box auf der Beifahrerseite im Auto, aus der Vogelgeräusche hörbar waren. Es stellte sich dann heraus, dass sich darin ein Wellensittich befand.

Tiroler angezeigt

„Der 65-jährige Lenker aus Tirol gab an, dass er den Vogel von einer Reise aus der Türkei mitgebracht hatte. Papiere für die Einfuhr des Vogels konnte er keine vorweisen“, so vonseiten der Autobahnpolizei. Die Box war außerdem für die Größe des Vogels und für den Transport über eine so weite Strecke „viel zu klein dimensioniert“. Daher wurde das Tier sichergestellt. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.

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