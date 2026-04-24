„Hohe Waldbrandgefahr“: Wetterexperte richtet flammenden Appell an Kärntner

Derzeit herrscht aufgrund der Trockenheit in Kärnten erhöhte Waldbrandgefahr. Nun richtet auch Meteorologe Gerhard Hohenwarter einen flammenden Appell an die Menschen.

Vergangene Nacht kam es zu einem großflächigen Waldbrand im Lesachtal. Unzählige Feuerwehren stehen im Löscheinsatz – mehrere Hektar stehen in Flammen. Aufgrund der derzeitigen Trockenheit in Kärnten meldet sich auch Meteorologe Gerhard Hohenwarter in den sozialen Medien zu Wort.

Niederschläge bleiben in Kärnten aus

Wie 5 Minuten bereits berichtete, ist es derzeit zu trocken. Erhoffte Niederschläge blieben aus. Das Defizit beträgt teils über 50 Prozent. Auch einige Kärntner Gemeinden reagieren auf die aktuelle Situation mit Maßnahmen. Die anhaltende Trockenheit löste zuletzt einige Waldbrände aus. Man erinnert sich an den umfangreichen Löscheinsatz am Tabor (Faaker See). Hohenwarter warnt die Kärntner im Zuge eines flammenden Appells vor der aktuellen Situation.

Trockenheit in Kärnten: „Bitte vorsichtig sein“

„Wer am Wochenende jetzt unterwegs ist, bitte vorsichtig sein“, betont er und merkt an, dass man Zigaretten und Glasscherben nicht achtlos wegwerfen sollte, auch beim Grillen solle man vorsichtig sein. „Die Waldbrandgefahr ist hoch, es kann sich schnell und leicht entzünden“, so Hohenwarter und weiter: „Wir warten auf flächendeckenden ergiebigen Regen.“

Wetter-Aussichten am Wochenende in Kärnten

Am Wochenende ist davon jedoch nichts zu sehen, merkt er an. „Es wird eben sehr warm und ob dann nächste Woche einmal etwas dabei ist, das werden wir leider erst nächste Woche sehen“, betont der Meteorologe abschließend.