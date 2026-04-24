Einsatz-Marathon in St. Veit: Feuerwehr bewältigte drei Notrufe

Drei Einsätze in 40 Minuten: Die FF St. Veit/Glan rettet eine Dame und ihren Hund aus einem steckengebliebenen Lift im 5. Stock, während parallel Fehlalarme im Industriepark die Wehr forderten.

Ein ruhiger Vormittag sieht anders aus: Innerhalb kürzester Zeit mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit an der Glan zu drei verschiedenen Einsatzstellen ausrücken. Zwischen Fehlalarmen und einer technischen Rettung lagen nur wenige Augenblicke.

Fehlalarm-Auftakt in Blintendorf

Der Einsatzmarathon begann um 8:10 Uhr. Gemeinsam mit der FF St. Donat wurde die Wehr in den Industriepark Blintendorf gerufen, nachdem eine Brandmeldeanlage angeschlagen hatte. Die Erkundung vor Ort blieb jedoch ohne Befund. Kaum eingerückt, folgte um 8:42 Uhr der nächste Notruf aus der Glangasse. In einem Mehrparteienhaus „war eine Dame mit ihrem Hund mit dem Lift im fünften Obergeschoss stecken geblieben. Da die Liftfirma in adäquater Zeit keinen Techniker zur Anlage schicken konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert“, so die FF St. Veit/Glan in den sozialen Medien. Nach einer insgesamt über 40-minütigen Wartezeit für die Betroffenen konnten Frau und Hund nach nur wenigen Minuten Einsatzzeit der Feuerwehr wohlbehalten befreit werden.

Dritter Einsatz zur selben Zeit

Noch während die Liftbefreiung lief, schlug die Brandmeldeanlage im Industriepark Blintendorf erneut an. Die Einsatzleitung musste schnell reagieren: Ein Fahrzeug wurde unmittelbar von der Glangasse abgezogen und zurück nach Blintendorf beordert. Auch bei dieser zweiten Kontrolle, erneut unterstützt durch die FF St. Donat, konnte kein Auslösegrund gefunden werden. Um 9:15 Uhr kehrte schließlich wieder Ruhe ei und alle Fahrzeuge konnten die Einsatzbereitschaft im Rüsthaus wiederherstellen.