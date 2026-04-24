Zukunft für Wörthersee-Hotel: Leistbares Wohnen in historischen Mauern?

Die Grünen schlagen vor, das Hotel Wörthersee über einen städtischen Wohnbauträger zu retten. Das Ziel: Das historische Juwel sanieren und dort leistbaren Wohnraum für die Stadt schaffen.

Das leerstehende Hotel Wörthersee steht im Mittelpunkt einer neuen Initiative zur Stadtentwicklung. Ziel ist es, das denkmalgeschützte Gebäude durch einen städtischen Wohnbauträger zu sichern und einer neuen Nutzung zuzuführen. Im Kern des Vorschlags steht die Verbindung von historischem Erhalt und moderner Wohnraumbeschaffung.

Denkmalschutz als Chance für die Stadtidentität

Das ehemalige Hotel gilt als eines der markantesten architektonischen Zeugnisse der Region. Um den fortschreitenden Verfall zu stoppen, wird eine Übernahme durch die öffentliche Hand angeregt. Das Gebäude soll dabei nicht nur gesichert, sondern unter Einhaltung strenger Denkmalschutzauflagen saniert werden. Historiker und Stadtparteiobmann der Grünen, Stefan Samonig, sieht darin ein zentrales Projekt für Klagenfurt: „Hier geht es um ein architektonisches und historisches Juwel, und um eine einmalige Chance für die Stadt.“

Strategische Stadtentwicklung

Die Umsetzung soll über die neue städtische Wohnbau-GmbH erfolgen. Diese könnte als aktives Instrument fungieren, um Immobilien mit besonderer Bedeutung für das Stadtbild zu erwerben und nachhaltig zu bewirtschaften. Samonig konkretisiert die Pläne wie folgt: „Der Wohnbauträger ist dafür gedacht, als eigenständige GmbH leistbaren Wohnraum zu schaffen. Mit dem Kauf des Hotel Wörthersee könnte man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: neuen Wohnraum schaffen und Stadtidentität bewahren. Denn wenn das Gebäude weiter verfällt, verlieren wir ein Stück Stadtgeschichte.“

Die nächsten Schritte

Für die Realisierung sind nun Grundsatzentscheidungen auf kommunaler Ebene notwendig. Neben der rechtssicheren Gründung des Bauträgers müssten zeitnah Kaufverhandlungen und Sanierungskonzepte erstellt werden. „So kann verantwortungsvolle Stadtpolitik aussehen“, so Samonig abschließend.