„Man erschreckt sich da richtig“: Falscher Polizist rief Kärntnerin an

Für zwei Villacherinnen kam es am vergangenen Mittwoch zu einem Schockmoment. Eine Frau erzählt im Gespräch mit 5 Minuten, wie plötzlich ihre völlig aufgelöste Nachbarin vor ihr stand. Nun möchte sie auch andere warnen.

Diese Woche, am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr, klopfte es an der Türe einer Villacherin – vor ihr stand ihre über 90-jährige Nachbarin. „Sie war völlig aufgelöst und sagte, dass sie gerade mit einem Polizisten namens ‚Leopold Schwarz‘ telefoniert hat“, erzählt die Frau gegenüber 5 Minuten. Dieser habe ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter einen Unfall in Klagenfurt hatte.

„Das Erschreckende war …“

Deren Tochter soll zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in Klagenfurt gewesen sein. „Das Erschreckende war, dass der Anrufer das offenbar gewusst hat, deshalb hat sie das auch zuerst geglaubt“, spricht sie weiter. Das Gespräch sei von dem vermeintlichen Polizisten abgebrochen worden, als die Frau gesagt hat, dass sie mit ihrer Tochter sprechen möchte. „Wir haben dann sofort versucht ihre Tochter anzurufen, haben sie aber nicht erreicht“, sagt sie. Die hilfsbereite Nachbarin hat daraufhin umgehend die Villacher Polizei kontaktiert, wie sie mitteilt.

Warnung vor Betrugsversuchen

Am Telefon wurde ihr von den Beamten mitgeteilt, dass es zu dieser Zeit keinen Unfall in Klagenfurt gab und es sich hierbei um einen möglichen Betrugsversuch handle, zudem tätigt die Polizei keine Anrufe in solchen Fällen. Auf Nachfrage bei der Stadtleitstelle Villach informiert diese im Gespräch mit 5 Minuten: „Wenn es um einen Unfall oder ein Ableben geht, dann wird die örtlich zuständige Polizei verständigt, diese wiederum verständigen die Angehörigen persönlich.“ In diesen Fällen ruft die Polizei nicht an, auch kommt es zu keinen Forderungen. Wie berichtet, kommt es immer wieder zu Betrugsversuchen. Mehr zu ähnlichen Fällen kannst du auch hier nachlesen: Polizei warnt: Anrufe sorgen in Kärnten für Angst, dann ist das Geld weg.

„Möchte nur die Menschen vor solchen Anrufen warnen“

„Ich habe meine Nachbarin beruhigt, dann konnten wir auch die Tochter erreichen, welche bestätigte, das nichts passiert ist“, erzählt die Villacherin erleichtert. „Ich möchte nur die Menschen vor solchen Anrufen warnen. Ich bin froh, dass meine Nachbarin zu mir gekommen ist und, dass ich ihr helfen konnte. Man erschreckt sich da ja richtig“, sagt sie abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 11:06 Uhr aktualisiert