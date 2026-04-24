Galerie Freihausgasse: Eine Kunstreise von 1968 bis 2026

Der gebürtige Villacher Professor Karl Brandstätter zeigt ab 29. April in der Galerie Freihausgasse, was sein Künstlerleben mit Leidenschaft und handwerklichem Können geschaffen hat.

Karl Brandstätter eroberte nicht nur Kärnten mit seinen Arbeiten - auch über die Landesgrenzen hinaus erlangte er große Anerkennung.

Karl Brandstätter eroberte nicht nur Kärnten mit seinen Arbeiten - auch über die Landesgrenzen hinaus erlangte er große Anerkennung.

Karl Brandstätter wurde in Lautz bei Villach geboren. Vor dort aus hat er die Welt im Laufe mehrerer Jahrzehnte künstlerisch erobert und Beeindruckendes geschaffen. Seine Anerkennung geht weit über die Kärntner Landesgrenzen hinaus. Ab 29. April zeigt er in der Schau „1968 Paris bis Saager 2026“ Werke seiner verschiedenen Schaffensphasen, darunter auch sehr frühe grafische Bilder.

Präzise mit Leidenschaft und Können

Brandstätter genoss eine Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Diese und die prägende Zeit im Atelier von Johnny Friedlaender in Paris spiegeln sich in seinen Arbeiten wider. Seine künstlerische Entwicklung ist zugleich als Reflexion seiner Aufenthalte und Reisen zu sehen. Er verbindet Linie, Form, Farbe und Licht mit einem hervorragenden Gefühl für deren Ausgewogenheit. In seinen Werken finden sich Stadtlandschaften internationaler Metropolen ebenso wie die stille Schönheit ländlicher Gebiete. Darüber hinaus spielt die sensible Auseinandersetzung mit dem weiblichen Körper eine zentrale Rolle.