Gewaltschutzbeirat: Kärnten will mehr Schutz und Prävention

„Gewalt darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben“ – Kärnten setzt einen wichtigen Schritt im Kampf gegen Gewalt, um mehr Sicherheit und ein solidarisches Zusammenleben zu gewährleisten.

Mit dem neuen Gewaltschutzbeirat will man Prävention, Schutz und Unterstützung nachhaltig stärken. „Gewalt ist keine Privatsache, sondern eine gesellschaftliche Herausforderung, die wir gemeinsam angehen müssen. Der Gewaltschutzbeirat ist ein starkes Signal dafür, dass wir Verantwortung übernehmen und konsequent handeln“, betont LHStv.in Gaby Schaunig.

Gewalt hat keinen Platz

Der Beirat wurde auf Grundlage einer Initiative des Kärntner Landtags eingerichtet und dient als Beratungsgremium für die Landesregierung. Ziel ist es, Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt besser zu koordinieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Insbesondere geht es hierbei um Gewalt gegen Frauen und im häuslichen Umfeld. Auch bestehende Angebote sollen gestärkt, neue Konzepte entwickelt und die Bevölkerung weiter sensibilisiert werden.

Vereinte Kräfte helfen bei der Umsetzung

Das Gremium besteht aus Vertretern aus Politik, Verwaltung, Polizei, Justiz sowie aus Gewaltschutzeinrichtungen, Frauenhäusern, Männerberatung, Kinderschutz, Sozialarbeit und Bildung. Diese enge Zusammenarbeit schafft die Grundlage für wirksame und nachhaltige Lösungen, um Gewalt in der Gesellschaft zu bekämpfen. Vor allem geht es hierbei laut Schaunig um Sicherheit, Schutz und ein respektvolles Miteinander.