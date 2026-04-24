Hochwasserschutz für Steindorf: 2,35 Millionen Euro für das Projekt „Schieflingbach“

In der Kärntner Landesregierung wurde ein entscheidender Schritt für die Sicherheit in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See gesetzt. LHStv. Martin Gruber (ÖVP) und LRin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) brachten das Detailprojekt „Schieflingbach“ auf den Weg, das den Schutz der Bewohner in den Ortschaften Tratten und Bodensdorf maßgeblich verbessern soll. Durch die Modernisierung der bestehenden Verbauung wird die Infrastruktur an den aktuellen Stand der Technik angepasst, um künftigen Hochwasser- und Geschiebeereignissen vorzubeugen.

Schutz zentraler Straßeninfrastruktur

Die geplanten Maßnahmen umfassen eine optimierte Geschiebebewirtschaftung, die Verbesserung des Wasserabflusses sowie die gezielte Sicherung sensibler Bereiche. LR.in Marika Lagger-Pöllinger betont: „Gerade bei Naturgefahren zeigt sich, wie wichtig vorausschauendes Handeln ist. Mir ist es wichtig, die Menschen mit Schutz, Sicherheit und einer funktionierenden Infrastruktur zu unterstützen.” Neben dem Siedlungsraum steht auch der Erhalt wichtiger Verkehrswege im Fokus der Planungen. „Die Unwetterereignisse der vergangenen Jahre zeigen klar, wie wichtig moderne Hochwasserschutzmaßnahmen sind“, sagt LH-Stv. Martin Gruber. Mit Investitionen in Verbauungsprojekte wie jenem in Steindorf erhöhe man die Sicherheit der Bevölkerung vor Ort maßgeblich. „Zugleich leisten wir damit aber auch einen wertvollen präventiven Beitrag zum Schutz zentraler Straßeninfrastruktur und sichern so die Erreichbarkeit der Region nachhaltig ab“, so Gruber, der das Projekt aus dem Straßenbaureferat mitfinanziert.

Gesamtinvestitionsvolumen von 2,35 Millionen Euro

Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 2,35 Millionen Euro. Die Finanzierung wird gemeinschaftlich durch den Bund, das Land Kärnten, den Schutzwasserverband Gegendtal-Ossiacher See und die ÖBB Infrastruktur AG getragen. Die Umsetzung des Bauvorhabens, bei dem auch ökologische Erfordernisse berücksichtigt werden, ist für den Zeitraum von 2026 bis 2028 anberaumt.