„Brückenbauer“: Peter Kaiser wird ausgezeichnet

Der frühere Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser ist Träger des 19. Julius-Kugy-Preises. Am Dienstag wurde er damit von der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen (SKS) ausgezeichnet.

Der Julius-Kugy-Preis ist nach dem Bergsteiger und Schriftsteller Julius Kugy (1858-1944) benannt. Er geht an Personen, die sich engagiert für Mehrsprachigkeit sowie das Zusammenwachsen der Völker und Volksgruppen einbringen. So sagte Kaiser, dass er sich in seinem politischen Leben immer zum Gemeinsamen bekannt habe. Es sei ein Geschenk, dass Kärnten zwei Landessprachen hat.

Landeshauptmann und Vorbild

Bundesminister Peter Hanke bezeichnete es als ein Geschenk für ein Land, einen Landeshauptmann wie Peter Kaiser gehabt zu haben. „Ihr habt in Kärnten vorgemacht, wie es geht und vieles bravourös bewältigt“, sagte er und bezeichnete Kaiser als Brückenbauer und Vorbild. Hanke appellierte an alle, das in Kärnten Erreichte gemeinsam nach Europa auszusenden.

Gemeinsamkeit vor Spaltung

Peter Kaiser ermutigte alle mit seiner klaren Haltung und seinem Optimismus, den Weg der Gemeinsamkeit weiterzugehen und sprach sich klar gegen jede Form von Spaltung und Extremismus aus. „Du hast Kärnten immer als Raum für Begegnung und Zukunftschancen verstanden. Hast gezeigt, dass Vielfalt nicht trennt, sondern verbindet, hast dich mit Respekt und aus echter Überzeugung für die Volksgruppe eingesetzt“, so SKS-Obmann Bernard Sadovnik.