Statistik zeigt: Immer weniger Autos auf Kärntens Autobahnen

Eine aktuelle Analyse des VCÖ (Verkehrsclub Österreich) zeigt eine deutlich geringere Zahl an Pkw auf Kärntens Autobahnen als noch vor einem Jahr.

Heuer waren im ersten Quartal bei elf von 19 Zählstellen auf Kärntner Autobahnen weniger Pkw unterwegs als im ersten Quartal des Vorjahres, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Asfinag zeigt. Neben den gestiegenen Spritpreisen hat auch die Koralmbahn eine verkehrsreduzierende Wirkung, erklärt der VCÖ.

Die Verantwortung liegt auch bei Unternehmen

Doch vor allem im Pendelverkehr gibt es noch Potential zur Reduktion von Autofahrten und des Spritverbrauchs. Der VCÖ betont, dass auch Unternehmen Maßnahmen setzen können, um ihre Beschäftigten zu unterstützen. Dabei spricht man von Öffi-Jobtickets, Leasingrädern, der Förderung von Fahrgemeinschaften und anderen Maßnahmen des Mobilitätsmanagements. „Diese Maßnahmen entlasten die Beschäftigten finanziell und reduzieren Staus und die Verkehrsbelastung für Anrainerinnen und Anrainer“, verdeutlicht VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

Der Fokus liegt bei den Öffis

Bei 58 Prozent der Asfinag-Zählstellen fuhren im 1. Quartal weniger Autos als im 1. Quartal des Vorjahres. Bei der A2 Südautobahn zeigen sich auch erste Auswirkungen der Koralmbahn. „Die gestiegenen Spritpreise führen zu Veränderungen, vor allem dort, wo das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel leichter fällt, so Schenk. Daher spricht sich der VCÖ für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel aus. Genauer geht es vor allem um eine Bevorrangung durch Bus- und Fahrgemeinschaftsspuren oder Mitbenutzungsmöglichkeiten von Pannenstreifen