Großflächiger Waldbrand in Kärnten: Bezirkskrisenstab aktiviert

Heute Nacht kam es zu einem Flammenmeer im Lesachtal. Das Feuer breitete sich rasant aus. Der Löscheinsatz ist herausfordernd. Nun wurde auch ein Krisenstab aktiviert.

Wie bereits berichtet, kam es in der letzten Nacht zu einem Waldbrand im Lesachtal. Unzählige Einsatzkräfte rückten aus, auch jetzt dauert der herausfordernde Löscheinsatz noch an. Seitens des Bezirkshauptmannes von Hermagor, Heinz Pansi, wurde der Bezirkskrisenstab aktiviert.

140 Einsatzkräfte und mehrere Hubschrauber vor Ort

„Wegen des alpinen Geländes und der Dunkelheit ist der Einsatz für die Feuerwehrleute aber sehr gefährlich“berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Gerd Guggenberger noch in der Nacht. Um Mitternacht standen zwölf Feuerwehren aus dem Lesachtal, dem oberen Gailtal und aus Osttirol im Einsatz. In der Früh wurden die Löscharbeiten auch von Hubschraubern unterstützt. Aus Sicherheitsgründen mussten die Löscharbeiten in der Nacht eingestellt werden, um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden, heißt es vonseiten des Bezirksfeuerwehrkommandos Hermagor gegen sieben Uhr früh.

35 Hektar in Brand – Verkehrssperren

Am Morgen hieß es auch noch, dass sich der Brand weiter ausgebreitet hat. Mittlerweile sind es 35 Hektar. Wegen der Gefahr von auf die Fahrbahn herabrollenden Teilen musste die Bundesstraße B111 zwischen St. Lorenzen im Lesachtal und Maria Luggau für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine Umfahrung ist nur großräumig über Osttirol möglich. Die B111 bleibt im Einsatzgebiet bis Weiteres gesperrt, hieß es gegen zehn Uhr.

©BFKDO Hermagor | Letzte nacht brach ein großflächiger Waldbrand im Lesachtal aus.

Vier Hubschrauber im Einsatz

Rund 140 Einsatzkräfte von 14 Wehren sind mit Stand zehn Uhr vor Ort. „Es werden jedoch weiterhin Feuerwehreinheiten nachalarmiert. Unterstützt werden die Bodenkräfte aus der Luft von drei Hubschraubern der Polizei. Zusätzlich ist ein Bundesheer-Hubschrauber im Anflug. Koordiniert wird der Boden- und Lufteinsatz von Feuerwehrflughelfern“, heißt es weiter.

BH Hermagor aktiviert Bezirkskrisenstab

Wie es in einer Aussendung des Landes gegen Mittag heißt, wurde heute vom Hermagorer Bezirkshauptmann Heinz Pansi der Bezirkskrisenstab aktiviert. „Wir stehen seitens des Landes Kärnten mit dem Bezirkskrisenstab, Landesfeuerwehrkommando und Katastrophenschutz in laufendem, engem Austausch. Angesichts der aktuellen Lage mit der Ausbreitung des Waldbrandes und dem umfangreichen Einsatz zahlreicher Kräfte sowie der Luftunterstützung zeigt sich, wie gut unsere Einsatzorganisationen zusammenarbeiten“, betont Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner. „Die eingesetzten Kräfte leisten hervorragende Arbeit und genießen unser vollstes Vertrauen. Ich wünsche allen Beteiligten viel Ausdauer und Kraft, diese Situation erfolgreich zu bewältigen und wohlbehalten zurückzukehren“, so Fellner.

©Warmuth Matthias | Heute Nacht kam es zu einem Flammenmeer im Lesachtal.

#Update 12 Uhr: 23 Feuerwehren vor Ort

Um zwölf Uhr gab es erneutes Update vom Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor. Zu Mittag stehen rund 23 Feuerwehren mit 210 Florianis aus Kärnten und Osttirol im Einsatz, darunter sind auch 19 Feuerwehrfllughelfer. „Aus der Luft wird der Waldbrand mit drei Polizei- und zwei Bundesheer-Hubschraubern bekämpft. Ein Sanitäter-Team des Roten Kreuz steht vor Ort in Bereitschaft“, heißt es. Im Gespräch mit 5 Minuten erklärt Bezirkshauptmann Heinz Pansi: „Es gibt sehr viele Glutnester, die jetzt zu bekämpfen sind. Das ändert aber nichts an unserer Basisstrategie, dass wir sagen, wir müssen den Brand zuerst einschränken und eingrenzen und dann konzentriert bekämpfen und das machen wir jetzt mit Hilfe der BMI Hubschrauber und des Österreichischen Bundesheeres.“

©5 Minuten | Der Löscheinsatz läuft weiter.

Bundesheer unterstützt bei Waldbrand

Auf Anforderung der Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten steht das Österreichische Bundesheer seit heute im Assistenzeinsatz zur Bekämpfung eines Waldbrandes im Lesachtal. Zur Unterstützung der zivilen Einsatzkräfte werden derzeit ein Hubschrauber des Typs AB212, ein Hubschrauber des Typs AW169 sowie ein Tanklöschfahrzeug eingesetzt. Die Dauer des Einsatzes ist aktuell noch nicht absehbar, heißt es vom Militärkommando Kärnten. Ziel des Einsatzes ist es, die Ausbreitung des Brandes rasch einzudämmen und die Sicherheit der Bevölkerung sowie der Infrastruktur zu gewährleisten. „Unsere Soldaten stehen bereit, um in dieser herausfordernden Situation rasch und entschlossen zu helfen. Der Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität. Ich danke allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz unter schwierigen Bedingungen“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

©Parlamentsdirektion /​ Ulrike Wieser Ich danke allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz unter schwierigen Bedingungen“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 13:09 Uhr aktualisiert