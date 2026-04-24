Mehr Mobilität am See: „Postbus Shuttle Wörthersee Nord“ startet

Ab dem 1. Mai wird das Öffi-Netz am Wörthersee deutlich flexibler. Mit dem neuen „Postbus Shuttle Wörthersee Nord“ erhalten die Gemeinden Velden, Pörtschach und Techelsberg ein bedarfsorientiertes On-Demand-Angebot. Das System verzichtet auf starre Fahrpläne und setzt stattdessen auf rund 350 Haltepunkte, die eine Erreichbarkeit direkt vor der Haustüre garantieren. „Mit dem ‚Postbus Shuttle Wörthersee Nord‘ wird das bereits vor einigen Jahren in Techelsberg gestartete Pilotprojekt auch auf die Gemeinden Velden und Pörtschach ausgerollt und erweitert. Wir schaffen damit ein flächendeckendes, flexibles Mobilitätsangebot in der Region, das den Öffi-Nutzern direkt vor der Haustüre zur Verfügung steht“, betont Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig.

Informationen zur „Mikro-Reise“

Das Shuttle verkehrt ganzjährig von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 15 Uhr. Fahrten können unkompliziert per App oder Telefon gebucht werden. Preislich orientiert sich der Dienst an den Kärntner Linien, ergänzt um einen Komfortzuschlag von zwei Euro. Inhaber von Zeitkarten wie dem KlimaTicket zahlen lediglich diesen Zuschlag. Laut Schuschnig ist das Projekt ein zentraler Baustein der regionalen Strategie: „Das Verkehrsangebot passt sich an die Bedürfnisse der Menschen an und nicht umgekehrt – das ist Ziel unserer Mikro-ÖV-Strategie und dieses Projekt ist ein gelungenes Beispiel dafür. Eine Ergänzung zum ÖV, von der nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die zahlreichen Gäste vor Ort profitieren. Wir schließen hier gezielt Lücken in der ‚letzten Meile‘.“

100 Gemeinden bis 2028

Bis zum Jahr 2028 investiert das Land Kärnten jährlich drei Millionen Euro, um den Mikro-ÖV auf insgesamt 100 Gemeinden auszuweiten. Das Ziel ist eine nachhaltige Verbesserung der Erreichbarkeit im ländlichen Raum. Schuschnig hält dazu fest: „Insbesondere in unseren Regionen sind bedarfsorientierte Angebote entscheidend für einen attraktiven öffentlichen Verkehr. Damit erhöhen wir die Lebensqualität für die Menschen vor Ort und verbessern die Mobilität sowie die Erreichbarkeit im ländlichen Raum.“