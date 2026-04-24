Sonnig und gefährlich trocken: Kärnten droht ein kritisches Wochenende

In Kärnten wird ein sonniges Wochenende mit Temperaturen bis zu 26 Grad erwartet. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit herrscht jedoch eine hohe Waldbrandgefahr. Im Freien ist daher äußerste Vorsicht geboten.

Das kommende Wochenende verspricht in Kärnten zwar strahlenden Sonnenschein, bringt jedoch eine besorgniserregende Verschärfung der Wetterlage mit sich. Laut den Experten der Geosphere Austria ist es am Samstag über weite Strecken wolkenlos und der Wind schwächt sich ab. „Zudem wird es nach einer frischen Nacht nachmittags sehr warm mit Höchstwerten zwischen 21 und 25 Grad“, wissen die Meteorologen. Auch der Sonntag setzt diesen Trend fort, wobei erst am Nachmittag von Norden her größere Wolkenfelder auftauchen. „Über den Bergen können sich ein paar kleine Quellwolken bilden, es bleibt aber trocken. Die höchsten Temperaturen liegen bei 21 bis 26 Grad. Streckenweise frischt Nordwind auf“, heißt es weiter.

„Bitte vorsichtig sein“

Obwohl die milden Temperaturen das Gemüt erhellen, warnen Fachleute davor, dass die extreme Trockenheit der Region derzeit massiv schadet. Die Gefahrenlage wurde bereits in der vergangenen Nacht durch einen großflächigen Waldbrand im Lesachtal untermauert. Vor diesem Hintergrund richtet Meteorologe Gerhard Hohenwarter einen dringenden Appell an die Öffentlichkeit – wir haben berichtet. „Wer am Wochenende jetzt unterwegs ist, bitte vorsichtig sein“, betont er und mahnt, Zigaretten und Glasscherben niemals achtlos wegzuwerfen sowie beim Grillen äußerste Vorsicht walten zu lassen.

„Wir warten auf flächendeckenden Regen“

„Die Waldbrandgefahr ist hoch, es kann sich schnell und leicht entzünden“, warnt er eindringlich. Die Hoffnung auf Entspannung bleibt vorerst gering: „Wir warten auf flächendeckenden ergiebigen Regen.“ Am Wochenende sei davon jedoch nichts zu sehen. „Es wird eben sehr warm und ob dann nächste Woche einmal etwas dabei ist, das werden wir leider erst nächste Woche sehen“, erklärt der Meteorologe abschließend.