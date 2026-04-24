„Durchstich“ am Großglockner erfolgt: Freie Fahrt auf der Hochalpenstraße

Der "Durchstich" am Großglockner wurde heute erfolgreich durchgeführt und feierlich begangen. Nun heißt es: Freie Fahrt Richtung Sommer ab dem 25. April auf der gesamten Hochalpenstraße.

Trotz insgesamt geringerer Schneemengen im Frühjahr 2026 stellte die Schneeräumung die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen, heißt es am heutigen Freitag in einer Aussendung des Landes Kärnten. Vor allem heikle Lawinensituationen sowie bis zu 20 Zentimeter dickes Kerneis in tieferen Lagen erschwerten die Arbeiten erheblich.

„Durchstich“ mit politischen Spitzen

Beim diesjährigen Durchstich waren die neuen politischen Spitzen Kärntens und Salzburgs vor Ort. Landeshauptmann Daniel Fellner und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler trafen sich am Hochtor (2.504 Meter) direkt an der Landesgrenze zu einem Arbeitsgespräch. Der traditionelle Moment unterstreicht die enge Zusammenarbeit beider Bundesländer und markiert den gemeinsamen Auftakt in die Sommersaison. Die 48 Kilometer lange Großglockner Hochalpenstraße verläuft jeweils zur Hälfte durch Salzburg und Kärnten und zählt zu den bedeutendsten alpinen Erlebnisstraßen Österreichs.

„Großglockner verbindet Salzburg und Kärnten“

Der Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner würdigte das heutige Ereignis. Fellner:

„Der Großglockner verbindet Salzburg und Kärnten auf besondere Weise. Der heutige Durchstich steht für Zusammenarbeit, für gelebte Partnerschaft und für die gemeinsame Verantwortung, diesen einzigartigen Natur- und Erlebnisraum für kommende Generationen zu erhalten und gleichzeitig für Gäste aus aller Welt erlebbar zu machen.“ Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler: „Die Großglockner Hochalpenstraße ist weit mehr als eine touristische Attraktion – sie ist ein Wahrzeichen für den Wiederaufbau und ein starkes Symbol für die Verbindung von Natur, Technik und regionaler Wertschöpfung in unserem Land. Mit dem Durchstich bei der Schneeräumung ist diese Straße wieder befahr- und erlebbar, was viele Besucherinnen und Besucher des Nationalparks Hohe Tauern bereits sehnsüchtig erwarten.

©grossglockner.at | Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner (Land Kärnten), Sebastian Jury (Leiter Schneeräumung und Werkstätten Großglockner Hochalpenstraßen AG), Johannes Hörl (Vorstand Großglockner Hochalpenstraßen AG) und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (Land Salzburg) ©grossglockner.at | Der „Durchstich“ am Großglockner wurde heute erfolgreich durchgeführt und feierlich begangen.

„Ist jedes Jahr ein besonderer Moment“

Johannes Hörl, Vorstand der GROHAG, betonte: „Der ‚Durchstich am Großglockner‘ ist jedes Jahr ein besonderer Moment. Er steht für den erfolgreichen Abschluss der herausfordernden Schneeräumung im Hochgebirge, für die hohe Kompetenz unserer Mannschaften und für die Vorfreude auf eine neue touristische Sommersaison des Alpinen Österreich. Zugleich zeigt sich wie eng Tradition, Naturerlebnis sowie Innovation und verantwortungsvoller Umgang mit dem hochalpinen Lebensraum miteinander verbunden sind.“

Sichtbares Zeichen für den nahenden Alpensommer

Der erfolgreiche Durchstich gilt als sichtbares Zeichen für den nahenden Alpensommer. Ziel sei es auch heuer wieder, zahlreichen Gästen die einzigartige Hochgebirgslandschaft im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern näherzubringen und deren Schutzwürdigkeit zu vermitteln. Auch bei der diesjährigen Schneeräumung kamen die historischen Rotationspflüge „System Wallack“ – teils seit 1953 im Einsatz – zum Einsatz. Diese wurden mit HVO100 betrieben, einem nahezu klimaneutralen Biokraftstoff, der bis zu 90 Prozent weniger CO2-Emissionen verursacht als herkömmlicher Diesel, heißt es weiter.

Ab 25. April vollständig befahrbar

Die gesamte Großglockner Hochalpenstraße – inklusive der Gletscherstraße zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe sowie der Edelweiß-Spitze (2.571 Meter) – ist ab 25. April 2026 vollständig befahrbar. Damit sind alle wesentlichen Aussichtspunkte bereits zum Saisonstart zugänglich – ein Umstand, der zuletzt vor rund zehn Jahren erreicht wurde, wird abschließend mitgeteilt.