Ausbildung mit Niveau: Fachkräfte von morgen zeigten ihr Können

14 Nachwuchstalente überzeugten bei den Landeslehrlingswettbewerben der Kärntner Industrie in Mechatronik und Elektrotechnik. Sie planten, programmierten und nahmen Anlagen in Betrieb.

Die Industrie ist Kärntens wichtigster Wirtschaftszweig. 412 aktive Unternehmen beschäftigen rund 30.000 Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen. Etwa 100 davon bilden an die 1.072 Fachkräfte aus. In den letzten beiden Tagen haben 14 künftige Fachkräfte bewiesen, dass die duale Ausbildung in den Berufen Mechatronik und Elektrotechnik auf sehr hohem Niveau erfolgt.

Aufgaben mit Härte

Bei den Landeslehrlingswettbewerben in der Technischen Ausbildungs-GmbH in St. Andrä konnten die Teilnehmenden die Jury mit ihrer exakten Arbeitsweise überzeugen. In der Elektrotechnik mussten die Teilnehmer einen mechanischen Aufbau samt Programmierung und Verdrahtung umsetzen. Im Bereich Mechatronik war die Herausforderung, eine Anlage fachgerecht zu installieren und in Betrieb zu nehmen. All diese Aufgaben mussten in der vorgegebenen Zeit bewältigt werden.

Gute Aussichten für die Zukunft

„Die heimischen Lehrbetriebe leisten hervorragende Arbeit und eröffnen mit ihrer fundierten Ausbildung jungen Menschen attraktive Zukunftsperspektiven“, betonte KommR Michael Velmeden, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Kärnten. Entsprechend positiv sind auch die Aussichten am Arbeitsmarkt für gut ausgebildete Fachkräfte. „Derartige Veranstaltungen ermöglichen einen anschaulichen Einblick in die Lehrlingsausbildung der Industrie“, so WK-Präsident Jürgen Mandl