Waldbrand im Lesachtal: Bundesheer unterstützt jetzt Löscharbeiten

Nach wie vor laufen die Löscharbeiten im Lesachtal auf Hochtouren. Inzwischen stehen auch zwei Hubschrauber sowie ein Tanklöschfahrzeug des Österreichischen Bundesheeres im Assistenzeinsatz.

Immer noch wütet ein Waldbrand östlich von Maria Luggau in der Gemeinde Lesachtal. Inzwischen ist eine Fläche zwischen 60 und 70 Hektar betroffen. Neben 23 Freiwilligen Feuerwehren stehen auch drei Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres und das Rote Kreuz im Einsatz. Des Weiteren rückte nun auch das Österreichische Bundesheer zum Assistenzeinsatz aus. Ein Hubschrauber des Typs AB212, ein Hubschrauber des Typs AW169 sowie ein Tanklöschfahrzeug sind vor Ort.

©Markus Megymorez/Bundesheer Zwei Bundesheer-Hubschrauber stehen im Lesachtal im Einsatz.

Soldaten stehen für Assistenzeinsatz bereit

Gegenüber 5 Minuten erklärt Oberstleutnant Christoph Hofmeister, Presseoffizier des Militärkommandos Kärnten, dass auch Soldaten für einen Assistenzeinsatz bereit stehen würden. Eine dementsprechende Anforderung erfolgte bis dato nicht. Hofmeister erklärt auch warum: „Selbst erfahrene Feuerwehrleute tun sich aufgrund der Gegebenheiten bei den Löscharbeiten schwer.“ Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betonte aber: „Unsere Soldaten stehen bereit, um in dieser herausfordernden Situation rasch und entschlossen zu helfen. Der Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität. Ich danke allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz unter schwierigen Bedingungen.“