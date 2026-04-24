Rekord-Dürre entfacht Waldbrand im Lesachtal

Die historische Dürre im Süden führt trotz mittlerer Warnstufen zu Großbränden wie im Lesachtal. Lokale Faktoren und starker Wind hebten das Risiko massiv an. Regen ist vorerst nicht in Sicht.

Der Brand im Lesachtal, der bereits eine Fläche von rund 60 bis 70 Hektar erfasst hat, ist das drastische Ergebnis einer wochenlangen Trockenperiode in Kärnten und Osttirol. Während die Waldbrandgefahr in vielen Regionen bereits die höchste Warnstufe erreicht hat, zeigt der Vorfall im Lesachtal, dass auch vermeintlich sicherere Zonen gefährdet sind.

Rolle lokaler Faktoren

Meteorologische Indizes allein bieten keine absolute Sicherheit. Meteorologe David Kaufmann von Tauernwetter betont die Komplexität der aktuellen Situation: „Bemerkenswert aus meteorologischer Sicht ist, dass das Lesachtal im ALPIXION-Waldbrandrisikoindex aktuell nur auf der mittleren Warnstufe liegt. Dass dort trotzdem ein Brand auf 35 Hektar (mittlerweile die doppelte Fläche) entstehen konnte, zeigt, wie trügerisch das sein kann. Ein Waldbrand braucht immer eine Zündquelle und wenn diese auf einen vorgeschädigten Bestand trifft, kann sich das Feuer auch bei mittlerer Risikostufe rasch ausbreiten. Das gilt insbesondere bei starkem Wind, wie er im Einsatzgebiet in der Nacht geherrscht hat.“ Kaufmann stellt klar: Das Risiko sei zwar geringer als in ausgewiesenen Hochrisikogebieten, doch unter ungünstigen lokalen Bedingungen bleibe ein Großbrand jederzeit möglich.

©Modell: TAUERNWETTER ® ALPIXION. Grafik: tauernwetter.at Die Auswertung des ALPIXION-Waldbrandrisikoindex für Freitagnachmittag zeigt deutliche regionale Unterschiede.

Historische Trockenheit im Süden

Die statistischen Daten untermauern den Ernst der Lage. Laut der Österreichischen Unwetterwarnzentrale (UWZ) erlebt der Süden derzeit eine außergewöhnliche Dürre: „Das Frühjahr verlief bislang vor allem im Süden außergewöhnlich trocken.“ Mancherorts ist es das trockenste seit dem Jahr 1963. Die Waldbrandgefahr bleibt auch am Wochenende vielerorts hoch. Größere Niederschlagsmengen sind vorerst nicht in Sicht, zumindest lokal zeichnen sich zu Wochenbeginn im Südwesten aber ein paar Schauer ab.“

©Leser Ein Blick auf den Brand im Lesachtal.

Ausblick: Kaum Regen in Sicht

Da flächendeckende Regenfälle ausbleiben, bleibt die Situation für die Einsatzkräfte vorerst angespannt. Die Bevölkerung in Kärnten und Osttirol ist weiterhin zu höchster Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer oder weggeworfenen Zigarettenstummeln aufgerufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 15:49 Uhr aktualisiert