Melissa Naschenweng über Waldbrand im Lesachtal: „Es tut so weh“

Im Lesachtal kämpfen die Einsatzkräfte seit der Nacht auf Donnerstag gegen einen großflächigen Waldbrand. Östlich von Maria Luggau stehen inzwischen rund 60 bis 70 Hektar Fläche in Flammen. „Es tut so weh, solche Bilder aus meiner Heimat zu sehen“, äußert sich nun auch Melissa Naschenweng. Tatsächlich lebt der Schlagerstar nur 20 Minuten entfernt von dem Brandgeschehen.

©5 Minuten Ein Waldbrand ist im Lesachtal ausgebrochen. Auch Melissa Naschenweng zeigt sich erschüttert.

Naschenweng sendet Dank an Helfer

Zur Mittagszeit standen rund 210 Florianis von 23 Freiwilligen Feuerwehren aus Kärnten und Osttirol im Einsatz, darunter 19 Feuerwehrflughelfer. Zudem sind drei Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres sowie zwei Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres und ein Sanitäterteam des Roten Kreuz vor Ort. Auch an sie wendet sich Naschenweng: „Danke an alle Einsatzkräfte, die unter so schwierigen Bedingungen im Einsatz sind. Passt’s guat auf eich auf.“