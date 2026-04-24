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/ ©Montage: Bernhard Knotz, Christoph Hatheuer & Facebook Melissa Naschenweng
Eine Bildmontage auf 5mina.t zeigt den Waldbrand im Lesachtal, Melissa Naschenweng und ihr Facebook Posting.
Melissa Naschenweng zeigt sich betroffen über den Waldbrand im Lesachtal.
Lesachtal
24/04/2026
Ihre Heimat

Melissa Naschenweng über Waldbrand im Lesachtal: „Es tut so weh“

Mit Sorgenfalten blickt auch Schlagerikone Melissa Naschenweng ins Lesachtal. Bekanntlich wütet nahe ihrer Heimat seit Donnerstagnacht ein großflächiger Waldbrand.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)

Im Lesachtal kämpfen die Einsatzkräfte seit der Nacht auf Donnerstag gegen einen großflächigen Waldbrand. Östlich von Maria Luggau stehen inzwischen rund 60 bis 70 Hektar Fläche in Flammen. „Es tut so weh, solche Bilder aus meiner Heimat zu sehen“, äußert sich nun auch Melissa Naschenweng. Tatsächlich lebt der Schlagerstar nur 20 Minuten entfernt von dem Brandgeschehen.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Waldbrand von weiter weg aus einem anderen Winkel.
©5 Minuten
Ein Waldbrand ist im Lesachtal ausgebrochen. Auch Melissa Naschenweng zeigt sich erschüttert.

Naschenweng sendet Dank an Helfer

Zur Mittagszeit standen rund 210 Florianis von 23 Freiwilligen Feuerwehren aus Kärnten und Osttirol im Einsatz, darunter 19 Feuerwehrflughelfer. Zudem sind drei Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres sowie zwei Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres und ein Sanitäterteam des Roten Kreuz vor Ort. Auch an sie wendet sich Naschenweng: „Danke an alle Einsatzkräfte, die unter so schwierigen Bedingungen im Einsatz sind. Passt’s guat auf eich auf.“

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Feuerwehr beim Löschen.
©BFKDO Hermagor / LM Matthias Warmuth |
Dankbar wendet sich Melissa Naschenweng an die Einsatzkräfte, welche seit den Nachtstunden gegen die Flammen kämpfen.
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Bundesheer Hubschrauber.
©Markus Megymorez/Bundesheer |
„Passt’s guat auf eich auf“, schreibt die Schlagersängerin in den sozialen Medien.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Waldbrand im Lesachtal.
©FF St. Jakob/Lesachtal |
Indes laufen im Lesachtal die Löscharbeiten weiter.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Waldbrand im Lesachtal.
©FF St. Jakob/Lesachtal |
Ein rasches Ende ist nicht in Sicht: Der Einsatz dürfte sich über mehrere Tage erstrecken.
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