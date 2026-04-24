Waldbrand Lesachtal: Flughelfer direkt von Weiterbildung in den Einsatz

Einsatz im Lesachtal: Die Flughelfer unterstützten die Brandbekämpfung aus der Luft, während ihre neue Ausrüstung die erste Bewährungsprobe bestand.

Einsatz im Lesachtal: Die Flughelfer unterstützten die Brandbekämpfung aus der Luft, während ihre neue Ausrüstung die erste Bewährungsprobe bestand.

Vom Schulungssaal direkt an die vorderste Front: Was als routinemäßige Weiterbildung für die Kärntner Flughelfer begann, entwickelte sich am heutigen Vormittag schlagartig zum Ernstfall. FVPräs. Ing. Rudolf Robin leitete die Veranstaltung zunächst mit der Ausgabe von neuer persönlicher Schutzausrüstung und Sicherungsgerätschaften ein, doch die geplante Übung musste situationsbedingt nach einer theoretischen Einheit abgebrochen werden. Grund dafür ist ein Waldbrand im Lesachtal, der den sofortigen Einsatz der Spezialkräfte erforderte.

Erste Bewährungsprobe

Ein Teil der anwesenden Flughelfer machte sich umgehend auf den Weg in das betroffene Gebiet, wo die neue Ausrüstung bereits ihre erste Bewährungsprobe besteht. Die Lage vor Ort ist mit Stand Nachmittag angespannt. Insgesamt stehen 23 Feuerwehren mit rund 210 Feuerwehrleuten aus Kärnten und Osttirol im Löscheinsatz, darunter 19 spezialisierte Feuerwehrflughelfer. Die Unterstützung aus der Luft erfolgt koordiniert durch drei Polizeihubschrauber sowie zwei Hubschrauber des Bundesheeres, um das Feuer in dem schwierigen Gelände unter Kontrolle zu bringen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 15:56 Uhr aktualisiert