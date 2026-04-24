Flammeninferno im Lesachtal: „Wie im Krieg“

Düstere Stimmung herrscht derzeit im Lesachtal. Östlich von Maria Luggau ist in der Nacht ein großflächiger Waldbrand ausgebrochen. Der Löscheinsatz ist nach wie vor voll im Gange. Ein 5-Minuten-Leser schildert die Lage vor Ort.

Mehr als zweihundert Feuerwehrleute aus Kärnten und Osttirol sowie zwei Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres, zwei Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres und ein Sanitäterteam des Roten Kreuz stehen aktuell östlich von Maria Luggau im Einsatz. Aus bislang unbekannter Ursache ist dort in der Nacht auf Freitag ein Waldbrand ausgebrochen.

„Permanent fliegen Hubschrauber“

„Es fühlt sich ein bisschen so an, wie im Krieg“, berichtet ein 5-Minuten-Leser, der am Freitag im Lesachtal unterwegs war. „Permanent fliegen Hubschrauber über den Ort.“ Um hinzkommen, musste er einen Umweg von über einer Stunde in Kauf nehmen. Die B111 Gailtal Straße ist im Einsatzgebiet bis auf Weiteres nämlich gesperrt. „Wir mussten über Lienz fahren“, so der Kärntner. Das ganze Tal sei aufgrund der Rauchschwaden vernebelt. „Seltsamerweise ist der Rauchgeruch gar nicht so starkt, das dürfte wohl am Wind liegen.“

Kein Ende in Sicht

Das Brandgeschehen selbst habe er zwar nicht gesehen, es würde sich jedoch abzeichnen, dass der Einsatz sicher noch länger dauern wird. Das geht auch aus einer Lagebesprechung der Einsatzleitung hervor. Florian Jost, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Hermagor, bestätigte gegenüber 5 Minuten: „Die Fläche hat sich auf 70 bis 80 Hektar erweitert.“ Mehr dazu unter: Waldbrand im Lesachtal wird immer größer