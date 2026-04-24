Hunderte Semmel für Waldbrand-Helfer: Nahversorger unterstützt Florianis

Ein Waldbrand hält das Lesachtal in Atem: Über 200 Feuerwehrleute stehen seit den Nachtstunden im Einsatz. Ein regionaler Supermarkt unterstützt sie mit Verpflegung.

Seit den Nachtstunden kämpfen mehr als 200 Florianis gegen einen großflächigen Waldbrand im Lesachtal. Inzwischen hat sich das Feuer auf eine Fläche von rund 80 Hektar ausgebreitet. Ein Ende des kräfteraubenden Einsatzes ist nicht in Sicht. „Gerade in Zeiten wie diesen, ist ein Nahversorger vor Ort wichtig. Wir halten alle zusammen und versuchen zu helfen, wo wir können“, erklärt Bernhard Obernosterer, Geschäftsführer der hiesigen SPAR-Filiale, auf Anfrage von 5 Minuten.Die Mitarbeiter des Supermarktes haben die Einsatzkräfte zwischenzeitlich mit hunderten Wurstsemmeln sowie Getränken versorgt.

Hilfe für Florianis

„Wir stehen mit der Feuerwehr in Kontakt und bleiben für die Einsatzkräfte auch in der Nacht sowie am Wochenende erreichbar. Wenn etwas benötigt wird, stellen wir es für sie bereit“, so Obernosterer weiter. In Zusammenarbeit mit der SPAR-Zentrale in Maria Saal wurde auch eine zusätzliche Lieferungen organisiert, welche Getränke und Semmeln beinhaltet, um die Florianis ausreichend versorgen zu können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 18:15 Uhr aktualisiert