Kärnten knackte am Freitag 25-Grad-Marke

Kärnten kratzte am Freitagnachmittag nicht nur an der 25-Grad-Marke, vielerorts wurde sie sogar überschritten. Das belegen aktuelle Messdaten der Geosphere Austria.

Ein Hochdruckgebiet bescherte Kärnten am Freitag nicht nur viel Sonnenschein, sondern auch frühsommerliche Temperaturen. Wie angekündigt kletterten die Thermometer auf bis zu 25 Grad. Mancherorts wurde die Marke sogar überschritten. Spitzenreiter war die Stadtgemeinde Ferlach im Bezirk Klagenfurt-Land mit 25,9 Grad. Bei der Messstation der Geosphere Austria in Spittal an der Drau wurden ebenfalls 25,7 Grad erreicht. Dahinter folgte Dellach im Drautal mit 25,5 Grad. Etwas frischer blieb es in Klagenfurt: Dort zeigte das Thermometer am Freitag 24,4 Grad, während in Villach 24,6 Grad erreicht wurden.

Hier war es am Freitag am wärmsten Ferlach: 25,9 Grad

Spittal an der Drau: 25,7 Grad

Dellach im Drautal :25,5 Grad

Hermagor: 25,4 Grad

Millstatt: 25,4 Grad

Wie viel Grad hatte es am Freitagnachmittag bei euch? Weniger als 20 Grad. Zwischen 20 und 25 Grad. Mehr als 25 Grad. Darauf habe ich nicht geachtet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Bis zu 26 Grad am Wochenende

Sonnenanbeter dürfen sich übrigens freuen. Nach einer ersten Prognose der Geosphere Austria bleibt es auch am Wochenende freundlich. „Das sonnige Wetter setzt sich fort“, kündigen die Meteorologen an. Am Samstag klettern die Temperaturen auf bis zu 25 Grad, am Sonntag sind sogar Höchstwerte von bis zu 26 Grad drin.