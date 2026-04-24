Kärnten knackte am Freitag 25-Grad-Marke
Kärnten kratzte am Freitagnachmittag nicht nur an der 25-Grad-Marke, vielerorts wurde sie sogar überschritten. Das belegen aktuelle Messdaten der Geosphere Austria.
Ein Hochdruckgebiet bescherte Kärnten am Freitag nicht nur viel Sonnenschein, sondern auch frühsommerliche Temperaturen. Wie angekündigt kletterten die Thermometer auf bis zu 25 Grad. Mancherorts wurde die Marke sogar überschritten. Spitzenreiter war die Stadtgemeinde Ferlach im Bezirk Klagenfurt-Land mit 25,9 Grad. Bei der Messstation der Geosphere Austria in Spittal an der Drau wurden ebenfalls 25,7 Grad erreicht. Dahinter folgte Dellach im Drautal mit 25,5 Grad. Etwas frischer blieb es in Klagenfurt: Dort zeigte das Thermometer am Freitag 24,4 Grad, während in Villach 24,6 Grad erreicht wurden.
Hier war es am Freitag am wärmsten
- Ferlach: 25,9 Grad
- Spittal an der Drau: 25,7 Grad
- Dellach im Drautal :25,5 Grad
- Hermagor: 25,4 Grad
- Millstatt: 25,4 Grad
Wie viel Grad hatte es am Freitagnachmittag bei euch?
Bis zu 26 Grad am Wochenende
Sonnenanbeter dürfen sich übrigens freuen. Nach einer ersten Prognose der Geosphere Austria bleibt es auch am Wochenende freundlich. „Das sonnige Wetter setzt sich fort“, kündigen die Meteorologen an. Am Samstag klettern die Temperaturen auf bis zu 25 Grad, am Sonntag sind sogar Höchstwerte von bis zu 26 Grad drin.