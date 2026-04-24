Waldbrand im Lesachtal: Luftaufnahmen zeigen verheerendes Ausmaß

Der Waldbrand im Lesachtal ist inzwischen auf zumindest 60 Hektar angeschwollen. Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen nun das verheerende Ausmaß des Feuers. Indes laufen die Löscharbeiten weiter.

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht auf Freitag ein Waldbrand östlich von Maria Luggau in der Gemeinde Lesachtal ausgebrochen. Laut der Polizei wurde das Feuer von Bewohnern auf der gegenüberliegenden Talseite entdeckt. Diese verständigten daraufhin die Einsatzkräfte.

Luftaufnahmen zeigen Ausmaß

Inzwischen sind knapp 22 Stunden vergangen und die Löscharbeiten laufen nach wie vor auf Hochtouren. Im Laufe des Tages hat sich der Brand auf etwa 60 Hektar Waldfläche ausgeweitet. Vonseiten des Bezirksfeuerwehrkommandos Hermagor wird die betroffene Fläche sogar auf 70 bis 80 Hektar geschätzt. Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen das verheerende Ausmaß nun erstmals von oben. Insgesamt erstreckt sich das Inferno auf eine Größe, die etwa 84 Fußballfeldern gleichkommt.

©LPD Kärnten/FEST Klagenfurt Wie ein Flammenmeer: Bilder aus einem Polizeihubschrauber verdeutlichen die Dimension des Brandes.

Steiles Gelände erschwert Löscharbeiten

Inzwischen stehen vier Polizeihubschrauber aus Kärnten, Tirol und Salzburg sowie zwei Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres im Löscheinsatz. Hinzu kommen rund 210 Florianis von 21 Freiwilligen Feuerwehren aus Kärnten und Osttirol, darunter 19 Flughelfer. Vor Ort ist zudem ein Team des Roten Kreuzes. „Aufgrund des steilen Geländes gestalteten sich die Löscharbeiten als besonders schwierig, wodurch sich das Feuer massiv ausbreiten konnte“, heißt es vonseiten der Polizei.

Verstärkung im Anflug

In der Nacht müssen die Hubschrauber die Löschflüge aus Sicherheitsgründen dennoch einstellen. Die Brandbekämpfung am Boden wird voraussichtlich fortgesetzt. Am Samstagmorgen werden insgesamt sieben Hubschrauber im Einsatz stehen. Ein weiterer Hubschrauber des BMI aus Wien ist im Anflug. Die Brandursache ist bislang noch unklar. „Die Ermittlung wird vom zuständigen Bezirksbrandermittler der Polizeiinspektion Kötschach-Mauthen in Zusammenarbeit mit dem Kärntner Landeskriminalamt und der Brandverhütungsstelle des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes geführt“, so die Polizei abschließend.