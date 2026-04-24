Trotz Notbremsung: Motorradlenker kracht gegen Leitschiene

Zu einem Motorradunfall kam es am Freitagnachmittag im Bezirk St. Veit an der Glan. Der 59-jährige Lenker prallte gegen eine Leitschiene. In der Folge wurde er vom Fahrzeug geschleudert.

Die Polizei vermutet, dass Unachtsamkeit und überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für den Verkehrsunfall waren. Der 59-jährige Motorradlenker dürfte eine Linkskurve zwischen Hüttenberg und Wieting übersehen haben. Trotz eingeleiteter Notbremsung prallte er gegen die Leitschiene und wurde von seinem Bike geschleudert.

Biker mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Während der Mann in einem Wiesenstück zu liegen kam, schlitterte das Motorrad noch etwa 50 Meter die Fahrbahn entlang. Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten dem Verletzten Erste Hilfe. Dieser wurde in der Folge vom Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen.