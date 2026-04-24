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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Sie dürfte mit ihrem Vorderrad gegen das Hinterrad ihres Freunds gefahren sein.
B70 Packer Straße
24/04/2026
Auffahrunfall

Kollision bei Radtour: Frau überschlägt sich auf B70

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagnachmittag auf der B70 Packer Straße im Bezirk Wolfsberg. Eine 21-jährige Rennradfahrerin wurde dabei verletzt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)

Gemeinsam mit ihrem 22-jährigen Freund machte die 21-Jährige eine Radtour. Vermutlich kam es dabei zu einer Kollision zwischen ihrem Vorderrad und dem Hinterrad ihres Begleiters. In der Folge überschlug sich die Frau und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. „Der 22-Jährige leistete sofort Erste Hilfe“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion St. Andrä im Lavantal. Die Verletzte wurde ins LKH Wolfsberg eingeliefert.

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