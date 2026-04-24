Kollision bei Radtour: Frau überschlägt sich auf B70

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagnachmittag auf der B70 Packer Straße im Bezirk Wolfsberg. Eine 21-jährige Rennradfahrerin wurde dabei verletzt.

Gemeinsam mit ihrem 22-jährigen Freund machte die 21-Jährige eine Radtour. Vermutlich kam es dabei zu einer Kollision zwischen ihrem Vorderrad und dem Hinterrad ihres Begleiters. In der Folge überschlug sich die Frau und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. „Der 22-Jährige leistete sofort Erste Hilfe“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion St. Andrä im Lavantal. Die Verletzte wurde ins LKH Wolfsberg eingeliefert.