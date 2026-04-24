Lesachtaler über Waldbrand: „Kommt der Apokalypse gleich“

Sechs Häuser zählt die Ortschaft Xaveriberg. Diese befindet sich am Rande des großflächigen Waldbrandes, der seit Donnerstagnacht in der Gemeinde Lesachtal tobt. Inzwischen hat sich das Feuer auf 60 bis 70 Hektar ausgebreitet. Eine Fläche, welche etwa 84 Fußballfeldern gleichkommt. „Wir sind ja einige Katastrophen gewöhnt“, beginnt Josef Obernosterer zu erzählen. „Aber das hatten wir noch nie!“

©LPD Kärnten/FEST Klagenfurt Wie ein Flammenmeer: Bilder aus einem Polizeihubschrauber verdeutlichen das Ausmaß des Brandes.

„Kommt der Apokalypse gleich“

Der 62-Jährige ist einer der Anrainer. Gegenüber 5 Minuten schildert er: „Es kommt der Apokalypse gleich, die Situation ist extrem angespannt, der Himmel in Rauch gehüllt.“ Begonnen hat alles mit dem Ertönen der Sirene. „Da sind wir auf den Balkon raus.“ Gesehen hat die vierköpfige Familie zunächst aber nichts. Inzwischen weiß man, dass Bewohner auf der gegenüberliegenden Talseite den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert haben. „Die Einsatzkräfte haben uns zunächst noch beruhigt. In der Früh sind wir dann aufgestanden und das Feuer war unter den Häusern“, so der Lesachtaler geschockt.

©zVg. / Obernosterer Rauchschwaden stiegen rund um die Ortschaft Xaveriberg auf.

„Kam unserem Hof bis auf 200 Meter näher“

Im Laufe des Tages hat sich derBrand massiv ausgeweitet. „Zwischenzeitlich ist das Feuer unserem Hof bis auf 200 Meter näher gekommen“, erzählt Obernosterer mit erstickter Stimme. „Zum Glück haben es die Einsatzkräfte bändigen können.“ Mittlerweile hat sich der Wind gedreht, weshalb sich der Brand glücklicherweise von der Ortschaft entfernt hat. Die Angst vor dem Funkenflug aber bleibt. „Ich habe vorsorglich alle landwirtschaftlichen Geräte aus der Scheune gestellt. Meine Frau hat wichtige Dokumente und Taschen zusammengepackt.“

©zVg. / Obernosterer Das Feuer näherte sich Josef Obernosterers Hof bis auf 200 Meter

Welle der Hilfsbereitschaft

„Man hat schon Muffensausen“, stellt Obernosterer klar. Er plant auch in der heutigen Nacht ein paar Mal aufzustehen, um die Lage zu eruieren. Grundsätzlich vertraut er aber auf die Einsatzkräfte. „Sie kommen von weit her und investieren alles, um uns zu helfen“, zeigt er sich dankbar. Generell sei die Hilfsbereitschaft in der Gemeinde Lesachtal groß. „Auch beim Einkaufen wurden wir gefragt, ob alles in Ordnung ist.“ Obernosterer ist überzeugt: „Wir werden das überstehen, und spätestens beim Maibaumaufstellen wieder lachen.“

Brandbekämpfung läuft auf Hochtouren

Indes gehen die Löscharbeiten weiter. Vor Ort sind rund 210 Florianis von 21 Freiwilligen Feuerwehren aus Kärnten und Osttirol. Der Fokus liegt aktuell auf der Brandbekämpfung am Boden. Mit Einbruch der Dunkelheit mussten die Hubschrauber des Bundesministeriums sowie des Bundesheers ihre Löschflüge aus Sicherheitsgründen einstellen. Am Samstag werden diese aber fortgesetzt. Dann steht auch ein Hubschrauber aus Wien im Einsatz.

©FF St. Jakob/Lesachtal | Auch in der Nacht werden die Löscharbeiten fortgesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 21:07 Uhr aktualisiert