Nationalrat filmt live: „Es sieht aus wie das Ende der Welt“

Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal hat ein dramatisches Ausmaß erreicht. Während Einsatzkräfte rund um die Uhr gegen die Flammen kämpfen, schildert Nationalrat Gabriel Obernosterer im Gespräch mit 5 Minuten die Lage vor Ort.

Seit dem Ausbruch in der Nacht auf Freitag im Lesachtal hat sich das Feuer auf eine enorme Fläche ausgeweitet. Ganze Waldhänge stehen in Flammen, Rauchschwaden ziehen durch das Tal. Die Löscharbeiten laufen weiterhin auf Hochtouren, unterstützt von zahlreichen Feuerwehren, Hubschraubern und Einsatzorganisationen, 5 Minuten hat berichtet. Besonders das unwegsame Gelände macht den Einsatzkräften schwer zu schaffen. Viele Bereiche sind nur aus der Luft erreichbar, was die Bekämpfung des Brandes zusätzlich verkompliziert.

©Parlamentsdirektion/​PHOTO SIMONIS Gabriel Obernosterer tickert live vor Ort.

„Man fühlt sich einfach machtlos“

ÖVP-Nationalrat Gabriel Obernosterer (70) ist vor Ort und dokumentiert die Situation auch über soziale Medien. Obernosterer ist tief verwurzelt im Ort, so umfasst sein Familienbetrieb ein Gasthaus, ein Feriendorf und das Alm-Wellnesshotel. Im Gespräch mit 5 Minuten beschreibt er die Lage als außergewöhnlich angespannt „Alles ist angespannt, alle sind schockiert. Ich kann mich nicht erinnern, wann es im Lesachtal je so eine Katastrophe gegeben hat.“ Die Dimension des Feuers und die Geschwindigkeit, mit der es sich ausbreitet, würden selbst erfahrene Beobachter erschüttern.

Große Sorge um Häuser und Bevölkerung

Besonders im Bereich Maria Luggau richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Nähe des Feuers zu bewohnten Gebieten. „Das Feuer ist nah, aber die Feuerwehr macht alles dafür, dass die Häuser geschützt sind,“ schildert Obernosterer. Die Einsatzkräfte arbeiten unter Hochdruck daran, eine Ausbreitung in Richtung Siedlungsgebiet zu verhindern. Die Bevölkerung beobachtet die Entwicklungen mit großer Anspannung. „Man fühlt sich einfach machtlos.“

Einsatzkräfte kämpfen rund um die Uhr

Trotz der schwierigen Bedingungen zeigt sich vor Ort auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Obernosterer beschreibt, dass Feuerwehr, Polizei, Bundesheer und weitere Organisationen eng zusammenarbeiten und alles daransetzen, die Lage unter Kontrolle zu bringen. „Der Zusammenhalt der Menschen ist gigantisch.“ Für viele steht jetzt im Vordergrund, dass die Menschen in Sicherheit sind und sich gegenseitig unterstützen.

Lage bleibt angespannt

Die kommenden Stunden und Tage werden entscheidend sein. Die Einsatzkräfte setzen alles daran, das Feuer einzudämmen und weitere Schäden zu verhindern. Noch ist unklar, wann Entwarnung gegeben werden kann. Klar ist jedoch: Das Lesachtal erlebt aktuell eine der größten Herausforderungen der letzten Jahre.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 22:03 Uhr aktualisiert