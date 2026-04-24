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/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf www.5min.at zeigt den Frühling in Klagenfurt.
Der Samstag startet in ganz Kärnten freundlich.
Kärnten
24/04/2026
Bis zu 25 Grad

Kärnten startet sonnig ins Wochenende

Zum Start ins Wochenende werden in Kärnten erneut viel Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen erwartet. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 21 und 25 Grad.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)

Bis über die Mittagsstunden bleibt es in Kärnten über weite Strecken vollkommen wolkenlos. Zudem klettern die Temperaturen deutlich nach oben und erreichen erneut Höchstwerte zwischen 21 und 25 Grad. Das geht aus einer Prognose der Geosphere Austria hervor. Der Wind schwächt sich wiederum ab. Einem Wochenend-Ausflug steht also nichts im Weg.

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