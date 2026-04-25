Lesachtal in Flammen: Großeinsatz geht weiter

Ein Waldbrand, der sich gestern rasant ausbreitete, hält derzeit das Lesachtal in Atem. Hunderte Einsatzkräfte sind vor Ort. Heute geht es mit dem Großeinsatz weiter.

In der Nacht auf den Freitag brach aus bislang unbekannter Ursache ein Waldbrand im Lesachtal östlich von Maria Luggau aus. Das Ausmaß ist mittlerweile enorm, denn das Feuer hatte sich im Laufe des gestrigen Samstags immer mehr ausgebreitet. Der Bürgermeister der Gemeinde teilt im Gespräch mit 5 Minuten mit, wie es heute weitergeht.

Waldbrand nahm enormes Ausmaß an

Seit dem Ausbruch des Feuers laufen die Löscharbeiten auf Hochtouren. Die betroffene Fläche wurde gestern seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos Hermagor auf rund 70 bis 80 Hektar geschätzt. Wir berichteten. Das Inferno kommt einer Fläche von etwa 84 Fußballfeldern gleich. Vor allem das steile Gelände stellt für die Einsatzkräfte eine große Herausforderung dar. Am Samstag standen bereits vier Polizeihubschrauber aus Kärnten, Tirol und Salzburg, sowie zwei Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres im Einsatz. Rund 210 Florianis von 21 Freiwilligen Feuerwehren aus Kärnten und Osttirol bekämpfen den Brand, darunter waren auch 19 Flughelfer. Auch Einsatzkräfte aus der Steiermark kamen, um beim Waldbrand zu unterstützen. Die Feuerwehr der Stadt Kapfenberg rückte mit einem Löschbehälter mit 3.000 Liter Fassungsvermögen an.

Black Hawk kommt zur Unterstützung

Mit Einbruch der Dunkelheit mussten gestern die Hubschrauber des Bundesministeriums und des Bundesheeres ihre Löschflüge aus Sicherheitsgründen einstellen. Diese werden am heutigen Samstag fortgesetzt. Die Brandbekämpfung wurde unterdessen vom Boden aus fortgesetzt. Für den heutigen Tag ist auch noch ein weiterer Hubschrauber des BMI aus Wien im Anflug. Auch ein Black Hawk kommt, welcher mit einem 3.000-Liter-Behälter unterstützt.

©zVg. / Obernosterer

„Bin vorsichtig optimistisch“

Wie Bernhard Knotz, Bürgermeister des Lesachtals, heute Früh im Gespräch mit 5 Minuten informiert, hat um 6.30 Uhr die Stabsitzung begonnen auch wurde ein Ortsaugenschein gemacht. „Im ersten Eindruck bin ich vorsichtig optimistisch, dass es sich etwas beruhigt hat“, so Knotz. Heute ist wieder ein Großeinsatz mit circa fünf bis sechs Hubschraubern geplant. Auch die Feuerwehren sind wieder mit rund 200 Kräften im Einsatz. Trotz des guten Gefühls heißt es vom Bürgermeister, dass man aber heute von den Windverhältnissen abhängig sei.

Brandwache über Nacht

Über Nacht wurde im Bereich Promeggen um die Häuser Brandwache mittels Tanklöschfahrzeugen gehalten, um diese zu schützen. Die Gebäude seien zurzeit sicher, heißt es weiter. Verletzt wurde bislang niemand, wie Knotz betont gehe es in erster Linie darum, dass den Einsatzkräften nichts passiert. „Ich bin froh und dankbar für die Unterstützung aller Mannschaften auch aus den anderen Bundesländern.“ Auch ein KAT-Zug aus Spittal an der Drau bereitet sich vor und soll am Sonntag kommen. 5 Minuten hält dich über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.04.2026 um 07:20 Uhr aktualisiert