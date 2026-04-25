23-Jährige überschlägt sich mehrmals mit Auto – verletzt

Gestern kam es im Bezirk Wolfsberg zu einem Unfall, bei dem eine 32-Jährige verletzt wurde. Eine Unachtsamkeit wurde ihr zum Verhängnis.

Nach einem Autounfall musste eine junge Frau ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem Autounfall musste eine junge Frau ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 16.10 Uhr fuhr sie mit ihrem Auto auf der B70 im Bezirk Wolfsberg. „Vermutlich durch Unaufmerksamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals über die dort befindliche Böschung“, berichtet die Polizei.

25 Meter weit geschleudert

Das Auto wurde 25 Meter weiter geschleudert und kam dann mit dem Heck bei einem Betonsockel eines Brückenpfeilers zum Stillstand. Sie konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungsdienst mit Verletzungen ins LKH Wolfsberg gebracht.

Feuerwehr rückte aus

Am Auto entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr St. Andrä war mit sieben Mann im Einsatz. Die B70 war für rund 30 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt, heißt es vonseiten der Beamten abschließend.