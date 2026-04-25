Kärntner Regionalfonds: 11,73 Millionen Euro für Gemeinden

Der Tätigkeitsbericht des Kärntner Regionalfonds für 2025 lag der Regierungssitzung am Dienstag vor und unterstrich dessen Bedeutung für Kärntens Gemeinden.

36 Gemeinden nahmen im vergangenen Jahr für 39 Projekte Förderkredite in Höhe von insgesamt rund 11,73 Millionen Euro in Anspruch. „Gemeinden sind die Zentren unserer Gemeinschaft und Identität. Wir stärken Schulen, Kindergärten, Sicherheit, Infrastruktur und eine gute Entwicklung vor Ort.“, betonen Finanzreferentin LHStv.in Gaby Schaunig und Gemeindereferentin LR.in Marika Lagger-Pöllinger.

Förderschwerpunkte in verschiedensten Bereichen

2025 lagen die Förderschwerpunkte bei Schulbauten mit 3,63 Millionen Euro (31 Prozent), bei kommunalen Hochbauten mit 3,04 Millionen Euro (25,9 Prozent) sowie bei bodenpolitischen Maßnahmen mit 2,62 Millionen Euro (22,3 Prozent). Seit 2005 stellte der Fonds Förderkredite in Höhe von rund 154 Millionen Euro zur Verfügung. Seit 2026 können auch Neuanschaffungen von Feuerwehreinsatzfahrzeugen gefördert werden.

Entlastung für Gemeinden

Laut Lagger-Pöllinger geht es hierbei vor allem darum, Gemeinden zu entlasten und die Sicherheit der Menschen vor Ort zu stärken. Für Gemeinden sei es oft herausfordernd, die finanziellen Mittel für notwendige Vorhaben aufzubringen.