„Es ist sehr herausfordernd“: Kärntner Florianis im Dauereinsatz

Derzeit blickt alles auf das Lesachtal in Kärnten, doch vor allem sind es die Einsatzkräfte, die seit der Nacht auf den Freitag unermüdlich gegen die Flammen kämpfen. Der Großeinsatz ist schon wieder seit Stunden im Gange.

Der Waldbrand im Lesachtal nahe Maria Luggau hat binnen kürzester Zeit ein enormes Ausmaß angenommen. Mittendrin unzählige Kärntner und auch Osttiroler Florianis, die seit dem Ausbruch das Feuer unter Kontrolle zu bringen versuchen. 5 Minuten hat mit Herbert Zimmermann, Bezirskfeuerwehrkommandant des Bezirks Hermagor gesprochen.

Seit 6.30 wieder im Einsatz

Seit circa 6.30 Uhr stehen schon wieder rund 200 Feuerwehrmänner von circa 18 Feuerwehren im Löscheinsatz im Lesachtal. „Es ist sehr herausfordernd weil es eine so große Fläche ist“, so Zimmermann. Derzeit handelt es sich um eine Fläche von 70 bis 80 Hektar. In der Nacht wurde Brandwache gehalten. Wie bereits berichtet unterstützen auch heute wieder mehrere Hubschrauber, davon einige des Bundesministeriums, ein Hubschrauber des Bundesheeres und auch seit kurzem ein Black Hawk mit einem sehr großen Fassungsvermögen für den Wassertransport.

„Wir sind positiv gestimmt“

wie der Bezirksfeuerwehrkommandant weiter mitteilt sind die Feuerwehren von außerhalb, also jene die nicht aus dem Lesachtal direkt sind, über Nacht ausgetauscht worden. „Wir brauchen die Lesachtaler Feuerwehren vor Ort, da sie ortskundig sind und auch als Einweiser fungieren“, so Zimmermann weiter und erzählt, dass er selbst seit Brandausbruch im Einsatz steht. Gestern seit 6.30 Uhr bis zum Abend und auch heute wieder seit 6.30 Uhr. „Wir arbeiten und geben unser bestmögliches. Es schaut momentan nicht so schlecht aus“, sagt er und betont im selben Atemzug: „Gut ist was anderes, aber wir sind positiv gestimmt und hoffen, dass uns der Wind nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.“

©zVg. / Obernosterer

„Sind von in der Früh bis am Abend im Einsatz“

Am morgigen Sonntag soll dann auch ein KAT-Zug aus dem Bezirk Spittal an der Drau kommen. Indes laufen die Löscharbeiten auf Hochtouren. Doch wie teilen sich die Florianis ihre Pausen ein? „Wir haben keine Schichtwechsel. Die Pausen werden untereinander selbst eingeteilt, aber grundsätzlich sind wir von in der Früh bis am Abend im Einsatz“, so der Bezirksfeuerwehrkommandant der abschließend gegenüber 5 Minuten betont: „Wir haben motivierte und gut ausgebildete Feuerwehrleute. Bislang gibt es Gott sei Dank keine Verletzten.“