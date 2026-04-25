„Unsere wunderschöne Heimat steht in Flammen“

Der Waldbrand im Lesachtal hält nicht nur die Einsatzkräfte in Schach. Auch Bewohner blicken sorgenvoll und emotional auf ihre Heimat.

Seit Donnerstagnacht wütet ein verheerender Waldbrand in Kärnten. Genauer gesagt im Lesachtal. 110 Hektar Wald sind bereits betroffen, die Einsatzkräfte sind voll gefordert. Währenddessen beobachten Anwohner die Flammen traurig: „Unsere wunderschöne Heimat, euer Rückzugsort steht in Flammen“. Auch Melissa Naschenweng hat sich zu dem Brand geäußert.

„Herzschmerz im Lesachtal“

Ein emotionales Posting sticht auf Facebook ins Auge: „Herzschmerz im Lesachtal. An alle unsere lieben Gäste, Freunde und Wegbegleiter: Wir wissen, wie sehr ihr diesen Kraftort schätzt, und deshalb bitten wir euch heute, eure guten Gedanken und Kraftwünsche hierher zu schicken“, schreibt die Frau eines ansässigen Hotelbesitzers. Weiters führt sie aus: „Wenn man dieses Bild betrachtet, könnte man fast meinen, es sei nur ein dunstiger Sonnenuntergang. Leider aber ist dieser Schleier eine Auswirkung des verheerenden Waldbrandes zwischen St. Lorenzen und Maria Luggau!“

„Gedanken sind bei den mutigen Einsatzkräften“

Sie beschreibt, dass ihnen das Herz bricht, wenn sie diese Bilder ansehen. „Unsere wunderschöne Heimat, euer Rückzugsort steht in Flammen und die Wehmut darüber, wie sich die Landschaft vor unseren Augen verändert, ist kaum in Worte zu fassen. Unsere Gedanken sind bei den mutigen Einsatzkräften! Sie leisten unter extremen Bedingungen Unglaubliches. Wir schicken ihnen alle Kraft der Welt und hoffen inständig auf ein baldiges „Brand aus!“. Die Kärntnerin schließt mit folgenden Worten ab: „Auch allen Anwohnern schicken wir gute Gedanken und viel Kraft in dieser herausfordernden Zeit“. Mit ihren Zeilen trifft sie wohl das was gerade viele fühlen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.04.2026 um 13:57 Uhr aktualisiert