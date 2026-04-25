Fellner: „Einsatzkräfte leisten seit Tagen Übermenschliches“

Ein Feuer, dass sich im Lesachtal rasant ausgebreitet hat, hält nicht nur Kärnten, sondern auch Österreich in Atem. Landeshauptmann Daniel Fellner organisiert zusätzliche Unterstützung und dankt den Einsatzkräften.

In der Nacht auf den vergangenen Freitag kam es aus bislang noch unbekannter Ursache ein Feuer in einem Waldstück im Lesachtal nahe Maria Luggau aus. Am Samstag breiteten sich die Flammen rasant aus. Mittlerweile sind rund 110 Hektar betroffen. Der Löscheinsatz läuft. Alle relevanten Informationen findest du im LIVE TICKER.

Unterstützung für die Einsatzkräfte

Wie bereits berichtet sind Menschenleben oder Wohngebäude vorerst nicht bedroht. Seitens des Landes Kärnten wurde jetzt zusätzliche Unterstützung für jene Einsatzkräfte, die seit Donnerstag im Dauereinsatz stehen, organisiert – das hat Katastrophenschutzreferent LH Daniel Fellner veranlasst.

KAT-Züge in Bereitschaft

Die KAT-Züge in ganz Kärnten stehen seit heute in Bereitschaft. Für morgen, Sonntag, ist der Einsatz des KAT-Zuges 2 aus dem Bezirk Spittal in Vorbereitung. „Außerdem haben wir 10.000 FFP2-Masken sowie 350 FFP3-Masken organisiert, die dringend für die Nachlöscharbeiten gebraucht werden, um die mehr als 250 engagierten Einsatzkräfte entsprechend zu schützen“, sagt Fellner und weiter: „Selbstverständlich genehmigen wir jenen Feuerwehrleuten, die im Landesdienst stehen, Sonderurlaub. Ich appelliere an alle Unternehmen, es uns gleich zu tun!“

„Ich bedanke mich bei allen Einsatzkräften“

„Ich bedanke mich bei allen Einsatzkräften, die seit Tagen teilweise Übermenschliches leisten, um dieses Feuer in den Griff zu bekommen“, betont der Landeshauptmann. Seinen Dank richtet er auch an jene Feuerwehrleute, die mittlerweile aus Osttirol und aus der Steiermark angerückt sind: „Wieder einmal zeigt sich, dass im Ernstfall alle zusammenhalten und Landesgrenzen verschwinden.“

©FF Kartitsch

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.04.2026 um 13:50 Uhr aktualisiert