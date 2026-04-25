Großeinsatz im Lesachtal: Wind entscheidet über Verlauf

Seit Donnerstagnacht läuft im Lesachtal ein großangelegter Löscheinsatz. Rund 110 Hektar Wald stehen östlich von Maria Luggau in Flammen. Der Wind facht das Feuer immer wieder an. Er ist also ein entscheidender Faktor ...

Alle Augen sind aktuell auf das Lesachtal gerichtet: Dort gibt es einen großflächigen Waldbrand.

Alle Augen sind aktuell auf das Lesachtal gerichtet: Dort gibt es einen großflächigen Waldbrand.

In der Nacht auf Samstag hat sich der Waldbrand östlich von Maria Luggau in der Gemeinde Lesachtal auf 110 Hektar ausgebreitet. Schuld sind die ausgetrockneten Böden sowie der anhaltende Wind. „Aktuell kommt er aus südöstlicher Richtung, die Windgeschwindigkeiten liegen zwischen 15 bis 25 km/h“, erklärt ein Meteorologe der Geosphere Austria auf Nachfrage von 5 Minuten. Über Nacht wird er voraussichtlich drehen und aus nordwestlicher Richtung wehen. „In deutlich abgeschwächter Form“, wie der Fachmann betont.

©FF Kartitsch Trockene Böden und Wind treiben die Flammen im Lesachtal weiter an.

Chance auf Regen?

Die Witterungsbedingungen ähneln damit jenen von Freitag. Die weitere Entwicklung des Feuers bleibt von den Windverhältnissen abhängig. Dieser kommt am Sonntagvormittag wahrscheinlich über längere Zeit aus Nordwesten. „Zum Wochenstart bestehen dann sogar Chancen auf Regen“, betont der Experte. „Besonders am Nachmittag sind in der Region einzelne Schauer möglich.“ Aktuell stehen dort 33 Feuerwehren mit rund 250 Kräften im Einsatz. Unterstützt werden sie von sieben Hubschraubern mit 23 Flughelfern sowie von Polizei, Rettung und Bundesheer.

©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg | Sieben Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres sowie des Österreichischen Bundesheeres unterstützen die Löscharbeiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.04.2026 um 14:50 Uhr aktualisiert