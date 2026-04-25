Waldbrand-Update: Einsatzkräfte kämpfen seit 41 Stunden gegen Inferno

Über zweihundert Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei, des Bundesheers und des Roten Kreuzes stehen nach wie vor im Lesachtal im Einsatz. Inzwischen läuft der Großeinsatz seit mehr als 41 Stunden. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Ein Großbrand hält derzeit das Lesachtal in Atem. Am Donnerstagabend gegen 21.21 Uhr brach ein Feuer in einem Waldgebiet östlich von Maria Luggau aus. 5 Minuten berichtete. Seither wird ununterbrochen gelöscht – inzwischen bereits seit 41 Stunden. Die Flammen haben rund 110 Hektar land- und forstwirtschaftliche Fläche erfasst. Vor allem der anhaltende Wind macht den Einsatzkräften zu schaffen.

©FF Liesing Erste Bilder, die uns aus dem Lesachtal erreicht haben. ©Warmuth Matthias Zu diesem Zeitpunkt hat der Brand gerade erst begonnen.

Wind bleibt entscheidender Faktor

Sechs Hubschrauber kreisen derzeit über dem Gebiet und helfen bei der Brandbekämpfung. Parallel dazu stehen 33 Feuerwehren mit etwa 250 Mitgliedern im Einsatz. Der Fokus liegt nach wie vor darauf, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. „Momentan ist der Wind nicht so schlimm, wir hoffen, es bleibt dabei“, erklärt Florian Jost, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Hermagor, am Samstagnachmittag gegenüber 5 Minuten. Laut der Geosphere Austria betragen die Windgeschwindigkeiten derzeit zwischen 15 und 25 km/h. Mehr dazu unter: Großeinsatz im Lesachtal: Wind entscheidet über Verlauf.

©LPD Kärnten/FEST Klagenfurt | Inzwischen läuft die Brandbekämpfung seit mehr als 41 Stunden.

Feuerwehrmann hat gute Nachrichten

Bleiben die Witterungsbedingungen unverändert, erwartet sich die Feuerwehr weitere Fortschritte bei der Brandbekämpfung. Inzwischen haben die Bodenkräfte an den Flanken bereits mit der Glutnesterbekämpfung begonnen. „Eine mühsame und langwierige Arbeit“, weiß Jost aus eigener Erfahrung. Zudem werden mit den Hubschraubern rund 6.000 Liter Wasser binnen fünf Minuten an die Brandstellen geflogen. Rettungskräfte stehen in Bereitschaft, um schnell Hilfe leisten zu können. Aber: „Bis dato hat es glücklicherweise keine Verletzten gegeben“, betont Jost erleichtert. Auch sind weiterhin keine Häuser betroffen.