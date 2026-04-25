Messerattacke in Lienz: 34-Jähriger sticht auf Betreuerin ein

Ein gesundheitlich beeinträchtigter Mann (34) stach am Freitag in seiner Wohnung in Lienz mehrmals auf seine Betreuerin ein. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Zu einem schwerwiegenden Vorfall kam es am Freitagvormittag in einer Wohnung in Lienz. Ein gesundheitlich beeinträchtigter Österreicher (34) ging dort mit einem Messer auf seine Betreuerin (52) los. Er fügte der Frau mehrere Stichwunden im Bereich des Oberkörpers zu. Laut ersten Informationen der Polizei erlitt sie lebensgefährlich Verletzungen.

Zeugin ging dazwischen

Trotzdem gelang es ihr noch, um Hilfe zu rufen. „Eine alarmierte Zeugin konnte dem Beschuldigten schließlich das Messer aus der Hand schlagen und die Rettungskette in Gang setzen“, führen die Beamten aus. Sie nahmen den Mann an Ort und Stelle fest. „Das Opfer wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins BKH Lienz eingeliefert und musste einer Notoperation unterzogen werden.“

Mann geständig

Inzwischen befindet sich die Frau außer Lebensgefahr, konnte jedoch noch nicht einvernommen werden. Der Mann zeigt er sich zur Tat geständig. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Einlieferung in die Justizanstalt Innsbruck an. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung.