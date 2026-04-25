Motorradunfall auf Teuchener Straße: Lenker im Krankenhaus

Zu einem Motorradunfall kam es am Samstag auf der L46 Teuchener Landesstraße im Gemeindegebiet von Himmelberg. Der Lenker (54) touchierte eine Kanalschachtabdeckung und kam in der Folge zu Sturz.

Der Motorradlenker bog im Gemeindegebiet von Himmelberg in eine Linkskurve und kam dabei von der Teuchener Landesstraße ab. In der Folge touchierte er mit seinem Fahrzeug eine Kanalschachtabdeckung und stürze. Laut Angaben der Polizei zog sich der Biker dabei Verletzungen zu. Er musste mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert werden. “ Ein Alkomatentest verlief negativ“, heißt es vonseiten der Beamten abschließend.