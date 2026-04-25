Fast 27 Grad: Sonne treibt Temperaturen in Kärnten nach oben

Viel Sonne und frühsommerliche Temperaturen prägen derzeit das Wetter in Kärnten. Am Samstag wurden in einigen Regionen sogar Höchstwerte von fast 27 Grad erreicht.

In Kärnten zeigt sich das Wetter weiterhin von seiner besten Seite.

In Kärnten zeigt sich das Wetter weiterhin von seiner besten Seite.

Ein Hochdruckgebiet sorgt in Kärnten aktuell für frühsommerliche Temperaturen. Bereits am Freitag kletterten die Thermometer auf über 25 Grad. Spitzenreiter war – wie berichtet – Ferlach mit 25,9 Grad. Auch heute führt die Stadtgemeinde im Bezirk Klagenfurt-Land die Messwert-Tabelle der Geosphere Austria an: Mit sage und schreibe 26,7 Grad. Dahinter folgen St. Andrä im Lavanttal mit 26,5 Grad und Dellach im Drautal mit 26,3 Grad.

Wie viel Grad hatte es am Samstagnachmittag bei euch? Weniger als 20 Grad. Zwischen 20 und 25 Grad. Mehr als 25 Grad. Darauf habe ich nicht geachtet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Sonne pur auch am Sonntag

In Hermagor zeigte das Thermometer am Samstag ebenfalls 26,1 Grad an, dicht gefolgt von Spittal an der Drau mit 25,9 Grad. In Villach wurden 25,3 Grad erreicht, während Klagenfurt mit 25,1 Grad ebenfalls die 25-Grad-Marke überschritt. „Auch am Sonntag wird es wieder durchwegs sonnig“, wie es in einer ersten Prognose der Geosphere Austria heißt. Erwartet werden Höchstwerte zwischen 21 bis 26 Grad.