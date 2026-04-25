Waldbrand im Lesachtal hat sich am Samstag nicht weiter ausgebreitet

Eine weitere Ausbreitung des Waldbrandes im Lesachtal konnte am Samstag dank des unermüdlichen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren, der Polizei und des Bundesheers verhindert werden.

Die Löscharbeiten im Lesachtal laufen mittlerweile seit 45 Stunden. Im Einsatz stehen weiterhin 33 Freiwillige Feuerwehren aus Kärnten und Osttirol, sieben Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres sowie des Österreichischen Bundesheeres und ein Sanitäter-Team des Roten Kreuzes. Dank ihres unermüdlichen Einsatzes ist es gelungen, dass sich das Feuer zumindest nicht weiter ausgebreitet hat. „Es sind nach wie vor rund 110 Hektar land- und forstwirtschaftliche Fläche betroffen, wir konnten die Flanke halten“, bestätigt Bezirskfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann auf Nachfrage von 5 Minuten. Vergleichen lässt sich die betroffene Fläche mit 154 Fußballfeldern.

©Leservideo | Die Ausbreitung des Waldbrandes konnte gestoppt werden.

Brandwache hält in der Nacht die Stellung

Die Lage im Tal bleibt angespannt. Vielerorts sind Rauchschwaden sichtbar. Ein 5-Minuten-Leser verglich den Rotorenlärm der Hubschrauber am Freitag sogar mit einem Kriegsgebiet. Kein Wunder, immerhin bringen diese im Minutentakt tausende Liter Löschwasser ins Waldbrandgebiet. Laut der Feuerwehr rund 6.000 Liter Wasser binnen fünf Minuten. „Auch am Sonntag werden meinen Informationen zufolge wieder alle sieben im Einsatz stehen“, kündigt Zimmermann an. Um 20 Uhr wird der Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen aber vorübergehend eingestellt. Die örtlichen Feuerwehren bleiben wiederum im Einsatz. „Es wird natürlich eine Brandwache eingerichtet“, so der Bezirskfeuerwehrkommandant. „Um 7 Uhr morgens wird der Einsatz dann wieder mit Unterstützung der Hubschrauber weitergeführt.“

KAT-Zug rückt an

Dann hilft auch der Katastrophenhilfsdienst-Bereitschaft 2 (F-KAT-Bereitschaft) aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit. „Erwartet werden rund 320 Kräfte“, erklärt Lesachtals Bürgermeister Bernhard Knotz auf Nachfrage von 5 Minuten. Er zeigt sich sehr dankbar über den Einsatz der Helfer. „Jede Unterstützung bedeutet uns viel.“ Bislang seien glücklicherweise keine Objekte von dem Waldbrand betroffen, wie der Gemeindechef betont. „Wir hoffen nun auf eine ruhige Nacht.“

©Warmuth Matthias | Schweißtreibender: Florianis bekämpen Glutnester im Lesachtal.

©zVg. | Sieben Hubschrauber bringen im Minutentakt Löschwasser ins Einsatzgebiet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.04.2026 um 19:43 Uhr aktualisiert