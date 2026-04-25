Abstiegskampf spitzt sich zu: WAC feiert wichtigen Sieg gegen GAK

Im Kampf gegen den Abstieg hat der WAC ein starkes Lebenszeichen gesetzt. In einem intensiven Duell mit wenigen Chancen entscheiden die Wolfsberger die Partie gegen den GAK spät für sich und sorgen damit für neue Spannung.

Die Ausgangslage war klar: Beide Teams standen unter Druck. Der WAC brauchte dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren und lieferte genau im richtigen Moment. Mit einem knappen, aber enorm wichtigen 1:0-Erfolg gegen den GAK verschaffen sich die Kärntner wieder Luft im Tabellenkeller.

Zähe Partie mit wenigen Highlights

Von Beginn an war spürbar, worum es geht. Beide Mannschaften agierten vorsichtig, Fehler sollten vermieden werden. Zwar gab es in den ersten Minuten noch Ansätze von Offensivaktionen, doch mit Fortdauer entwickelte sich ein typisches Spiel im Abstiegskampf: viele Zweikämpfe, wenig Risiko und kaum klare Torchancen. Auch nach der Pause änderte sich zunächst wenig am Spielverlauf.

Joker sticht spät zu

Als sich bereits vieles auf ein torloses Remis eingestellt hatte, kam die entscheidende Szene des Spiels. In der 84. Minute nutzte der eingewechselte Markus Pink seine Chance: Nach einer Flanke setzte er sich im Strafraum durch und köpfte den Ball zur Führung ins Netz. Ein Treffer, der nicht nur das Spiel entschied, sondern auch große Emotionen auslöste.

Wichtiger Sieg im Saisonfinale

Für den WAC ist der Erfolg von enormer Bedeutung. Es ist nicht nur der erste Sieg seit Monaten, sondern auch ein klares Signal im Abstiegskampf. Der Rückstand auf die Konkurrenz konnte verkürzt werden, die letzten Runden versprechen nun zusätzliche Spannung. Auf der anderen Seite verschärft sich die Situation für den GAK. Die Grazer warten weiterhin auf ein Erfolgserlebnis und rutschen wieder tiefer in den Abstiegskampf hinein. Mit nur noch wenigen Spielen bleibt kaum Zeit, um die Wende zu schaffen.